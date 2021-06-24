الامارات | «قفص السكر».. عن الحب في زمن الحرب بسورية

شكرا لقرائتكم خبر عن «قفص السكر».. عن الحب في زمن الحرب بسورية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فيلم «قفص السكر» للمخرجة السورية زينة القهوجي بجائزة أفضل فيلم تسجيلي طويل في مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة، الذي اختتم دورته الـ22 أول من أمس.

الفيلم إنتاج سوري لبناني مصري مشترك، وتدور أحداثه في 60 دقيقة حول زوجين مسنين يعيشان في شقة بالقرب من العاصمة دمشق، وبدلاً من أن ينعما في نهاية العمر بالهدوء والسلام تحاصرهما الحرب ويعانيان الانقطاع المتكرر للماء والكهرباء ودوي القنابل، لكن على الرغم من الظروف الصعبة لايزال الحب يجمعهما.

ومنحت لجنة التحكيم جائزتها في مسابقة الفيلم التسجيلي الطويل إلى الفيلم الأرجنتيني «خريطة أحلام أميركا اللاتينية»، فيما نوهت اللجنة بفيلمي «قفزة أخرى» من إيطاليا و«القصة الخامسة» من العراق.

أما في مسابقة الأفلام التسجيلية القصيرة، ففاز بالجائزة فيلم «عمي تودور» من المجر، فيما منحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة للفيلم البرازيلي «كشك الجنة للصحف والمجلات».

ونوهت لجنة تحكيم المسابقة بفيلم «نايا.. الغابة لها ألف عين» إخراج سيباستيان مولدر من هولندا. وفي مسابقة الأفلام الروائية القصيرة، فاز بالجائزة فيلم «الست» للمخرجة السودانية سوزانا ميرغني، بينما ذهبت جائزة لجنة التحكيم إلى «أجرين مارادونا» للمخرج الفلسطيني فراس خوري.

وكان المهرجان قد عرض أكثر من 100 فيلم على مدى أسبوع.

• 100 فيلم عرضها المهرجان على مدى أسبوع.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news