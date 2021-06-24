الامارات | #«عزيزتي حواء».. كيف تخبرين طفلكِ بالنبأ السعيد: ستصبح الأخ الأكبر قريباً

شكرا لقرائتكم خبر عن #«عزيزتي حواء».. كيف تخبرين طفلكِ بالنبأ السعيد: ستصبح الأخ الأكبر قريباً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - إخبار الطفل بأنه سيصبح الأخ الأكبر أو الأخت الكبرى غالباً ما يكون نبأ مثيراً يستلزم قدراً من التوقيت الملائم.

وعملاً بالنصيحة العامة، قالت خبيرة التعليم نيكولا شميت، إنه يجب ألا يتم إخبار الأطفال بشأن أشقائه المستقبليين قبل الأشهر الثلاثة الأولى، إذ إن احتمالية سقوط الجنين تكون مرتفعة للغاية.

غير أن الآباء إذا أرجأوا إخبار أطفالهم بالنبأ السعيد لفترة طويلة للغاية فإنهم قد يرون تغييرات قليلة على الأمهات بأنفسهم. وأضافت الخبيرة: «إنهم ببساطة يلاحظون ذلك، ويصبحون قلقين فيما يبدأ البعض في عدم التحكم مجدداً في التبول أو ببساطة لا يستطيعون النوم»، مشيرة إلى بعض الأعراض المحتملة.

وعندما يبدأ الحمل في الظهور على الأم يجب إخبار الطفل. ويمكن بدء التحدث في الموضوع على هذا النحو «انظر لقد بدأت بطن ماما تكبر، هل تعلم ما بداخلها؟». ولكن البدء بالحقائق والأرقام مثل «ماما في أسبوعها الـ22 سوف نحظى بمولود في العاشر من أكتوبر»، لن يؤدي إلا إلى إرباك الطفل وغير مفيد بالمرة.

وتابعت شميت «ضع نفسك مكان الطفل. وبدلاً من التعهد بأن كل شيء سوف يكون سلساً، من الأفضل اتباع الصدق مع الطفل».

وأسوأ ما يمكن أن يفعله الآباء هو عدم الاعتراف بمخاوف الطفل بشأن كيف سيتحتم عليه تقاسم كل شيء من غرفة نومه إلى وقته مع الأب والأم. إنما من الأفضل أن يطمئنا طفلهما إلى أنهما فكرا في هذا بالفعل، ويتفهمان مخاوفه وسيعتنيان به.

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