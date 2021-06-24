الامارات | «فنون الطهي في أبوظبي» يوفّر للذوّاقة تجارب جديدة

شكرا لقرائتكم خبر عن «فنون الطهي في أبوظبي» يوفّر للذوّاقة تجارب جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عن أولى فعاليات برنامجها الجديد سلسلة فود فورورد، التي توفّر للذوّاقة مجموعةً من تجارب الطعام الحصرية خلال الشهر المقبل.

وسيُطلق موسم فنون الطهي في أبوظبي، المهرجان المخصص لتجارب تناول الطعام، والذي تنظمه الدائرة، هذه السلسلة من الأول إلى 10 يوليو، إذ تسلّط الضوء على مشهد الطعام المتنوع في الإمارة، وتشهد تعاوناً بين أبرز الطهاة في المنطقة والعالم وأشهر المطاعم.

وتشتمل الفعالية الأولى على تعاونٍ بين الشيف السنغافوري المقيم في الإمارات، ريف عثمان؛ والشيف الإماراتي فيصل الهرمودي. وسيقوم الثنائي المبدع على مدى 10 أيام بإعداد قائمة طعامٍ خاصة تضمّ أشهى المأكولات، بما فيها تاتاكي الواجيو مع صلصة البونزو بالكمأة وسمك السلمون الاسكتلندي المحمّر والبصل المطهو مع صلصة بونزو بالليمون، إضافةً إلى الدجاج المطهو في الفرن مع صلصة الترياكي الحارّة، وغيرها الكثير.

ويستمدّ الشيف عثمان، الشهير بلمساته المستوحاة من الشرق الأقصى، إلهامه من المطبخ الياباني والسنغافوري، في حين يجمع بين تقنيات الطهي الإيطالية والفرنسية لإبداع أشهى النكهات.

من جانبه، قال الشيف الهرمودي، الشهير بأسلوبه المميّز في دمج الأطباق مثل اللازانيا بلحم الجمل والسمبوسة بجبن البوراتا: «بصفتي طاهياً محليّاً، يسرّني المشاركة في أولى فعاليات فود فورورد بالتعاون مع الشيف عثمان، الذي لطالما نالت خبراته الراسخة ومواهبه في ابتكار أطباق بمفاهيم فريدة إعجابي الشديد». وأضاف «أنا على ثقة بأن تعاوننا سينجح باصطحاب الذوّاقة في رحلةٍ مميزة لا تقتصر على النكهات المتوسطية فحسب، بل تعرّف الضيوف إلى وصفات الطهي وتقاليده في الشرق الأقصى أيضاً».

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