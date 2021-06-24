الامارات | الرجال خسروا الوظائف أكثر من النساء بسبب «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن الرجال خسروا الوظائف أكثر من النساء بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهرت دراسة أعدها البنك المركزي الأوروبي، أمس، أن الرجال أكثر من فقدوا الوظائف في منطقة اليورو، بسبب جائحة «كوفيد-19»، على عكس توقعات سابقة بأن الخسارة الأكبر ستكون من نصيب النساء.

وقال البنك، في مقال بالنشرة الاقتصادية التي يصدرها، إن الرجال مثلوا أكثر من 60% من الذين فقدوا وظائفهم، العام الماضي.

وبما أن النساء ممثلات بدرجة أكبر في قطاعات الترفيه والضيافة، كان بعض الاقتصاديين قد حذروا من أن النساء أكثر عرضة لفقد الوظائف، لكن الدراسة تشير إلى أن النساء يعثرن على فرص عمل جديدة بسهولة أكثر من الرجال.

وذكرت الدراسة أن البطالة كانت أعلى تاريخياً بالنسبة للنساء، لكن الفجوة ضاقت بعض الشيء بحلول نهاية 2020.

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