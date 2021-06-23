«أبوهم سابهم في الشارع».. والدة الطفلتين تستلم ابنتيها: «مش محتاجين فلوس»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على مدار الساعات القليلة الماضية، انتشرت حالة من الجدل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد تداول قصة ترك أب لطفلتين صغيرتين أمام بوابة مستشفى الأطفال بجامعة المنصورة، تاركا معهما «ببرونة واحدة»، بها وجبة لهما.

وبعد تركه لهما أمام بوابة المستشفى، دون شفقة منه على ابنتيه، تجمع حولهما الناس، محاولين العثور على والدهما أو والدتهما، وكانت الطفلتين في حالة بكاء شديد، بعد ذهاب والدهما وتركهما وحدهما في الشارع، حتى غلبهما النوم، بعد فقدانهما الأمل في إيجاد والدهما أو والدتهما.

تداول قصة الطفلتين على السوشيال ميديا

وعقب نشر أحد الأهالي القصة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، تداولها الكثيرون من رواد السوشيال ميديا على نطاق واسع، مستنكرين ما فعله الأب في طفلتيه الصغيرتين، محاولين نشر ذلك المنشور على نطاق واسع، حتى يستطيعوا الوصول إلى أهل الطفلتين.

الأم تستلم ابنتيها بعد ترك والدهما لهما

وبعد مرور ساعات قليلة من انتشار قصة الطفلتين على مواقع التواصل الاجتماعي، توجهت الأم على الفور إلى موقع الطفلتين لاستلامهما.

ويروي شاهد عيان تفاصيل استلام الأم لابنتيها، التي ذهبت إلى موقع الطفلتين على الفور، عقب معرفتها بترك والدهما لهما، لافتا إلى أن والدتهما قالت إن الحالة المادية لوالدهما ميسورة، ولا يحتاج إلى أموال.

وحاولت «هن» التواصل مع والدة الطفلتين للتعليق على ما فعله الأب في ابنتيها من خلال شاهد العيان، لكنها رفضت الظهور في وسائل الإعلام، أو التعليق على ما فعله الأب، وذلك نظرا لوجود عدد من المشكلات الأسرية بينها وزوجها، فضلا عن عدم سماح عائلتها لها بذلك.

ولفت شاهد العيان، إلى أن والدة الطفلتين أكدت أن والدهما حالته ميسورة بشكل كبير، ولم يكن يعاني من الفقر مثل ما جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بأن الأب ترك ابنتيه نظرا لأن حالته المادية غير ميسورة، لكن حالته المادية متوسطة، لا تجبره على أن يترك طفلتيه بهذه الطريقة.