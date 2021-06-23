رزان مغربي بإطلالة جريئة.. وبوسي شلبي تتألق بالأسود في حفل مجلة Enigma

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

تألقت الفنانة رزان مغربي بإطلالة جريئة، وذلك خلال حضورها الاحتفال السنوي لـ مجلة Enigma، الذي أقيم بأحد فنادق القاهرة بالأمس.

وارتدت رزان، كروب توب مع اسكيرت بصيحة الشراشيب الميتاليك باللون الأسود، كت وبدون أكمام، ويتميز بأنه مكشوف عند منطقة الصدر، ويوجود فتحة ساق جريئة.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ناعما، واختارت أن تترك خصلات شعرها الويفي منسدل على الجانبين.

كما نسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود.

وارتدت مجوهرات ماسية مكونة من: أقراط طويلة، وخاتم، وأسورة، إضافة إلى كلاتش باللون الفضي.

كما طلت الإعلامية بوسي شلبي في نفس الحفل بإطلالة أنيقة، فارتدت فستان قصير فوق الركبة باللون الأسود، مزينا ببعض التطريزات.

واعتمدت مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر شفاه باللون الأحمر، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

وارتدت مجوهرات ماسية مكونة من: كوليه، حلق، خاتم.