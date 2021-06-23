7 أشياء مهمة تحاول يديك إخبارك بها عن صحتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور جمال:

إن وجود أصابع أو حتى ذراع كاملة تشعر بالخدر هو أمر عانى منه واحد من كل عشرة أشخاص في العالم، قد يكون هذا الشعور الشائك مؤقتًا، نتيجة التعب العادي، أو علامة على مشكلة أكثر خطورة في صحة الشخص.

ولقد قمنا بتجميع بعض المعلومات المهمة التي ستساعدك على فهم ما يحاول جسمك إخبارك به عندما تشعر بهذا الشعور بالوخز، وذلك وفقا لما ذكر موقع "brightside".

1- التعب والإرهاق:

عندما نرفع أشياءً ثقيلة ونضع معصمينا في أوضاع غير مريحة، فإننا نرفع الضغط على الأعصاب القريبة من سطح الجلد، وهذا يؤدي إلى إحساس بالوخز على سطح كل أصابعنا.

ما يجب القيام به: تأكد من الحصول على قسط كافٍ من النوم والراحة العامة، وقم بعمل مساج ليديك.

2- نقص الفيتامينات:

غالبًا ما يؤدي نقص بعض الفيتامينات (مثل فيتامينات E وB1 وB6 وB12) إلى إحساس بالوخز في أصابع اليد اليسرى أو في الساق اليسرى.

ما يجب القيام به: العمل على إعادة توازن الفيتامينات في جسمك، يجدر استشارة أخصائي لتحديد الجرعة المناسبة التي تحتاجها لأن فائض فيتامينات معينة له أيضًا آثار جانبية سلبية.

3- تلف في العمود الفقري:

تظهر المشاكل المختلفة في العمود الفقري من خلال إصبع اليد اليسرى، هذا نتيجة الضغط المفرط والأذى الذي يلحق بالأعصاب.

ما يجب القيام به: مدد ظهرك قدر الإمكان، حاول القيام ببعض اليوجا أو الجمباز أو السباحة، تجنب قضاء فترات طويلة في وضعية الجلوس.

4- متلازمة النفق الرسغي:

غالبًا ما يتم التعبير عن متلازمة النفق الرسغي من خلال الإبهام والسبابة والإصبع الأوسط، بسبب بعض الإجراءات التي تتكرر مرارًا وتكرارًا كجزء من عمل الشخص أو أسلوب حياته، يمكن أن تنتفخ الأوتار، مما يسبب خدرًا في اليد.

ما يجب القيام به: يمكن أن تساعد ممارسة الجمباز البسيط وشد المفاصل في منع ظهور متلازمة النفق الرسغي.

5- مشاكل الدورة الدموية:

يمكن أن يحدث تخدير أطراف الأصابع في اليد اليمنى بسبب الضغط على الأعصاب السطحية أو صدمة في اليد أو مفصل الكتف، يمكن أن يحدث الوخز في اليد اليمنى أيضًا بسبب بعض أمراض القلب والأوعية الدموية، والتي لها تأثير على التدفق العام للدم إلى الأطراف.

ما يجب القيام به: اذهب للمشي بوتيرة معتدلة، أو مارس الجمباز لتحسين صحة الأوعية الدموية في أطرافك، تتطلب المشاكل الأكثر خطورة في الدورة الدموية تدخل الأطباء المتخصصين.

6- مرض بورغر:

هذا المرض في الغالب يصيب المدخنين، يتعطل تدفق الدم بسبب تناول النيكوتين باستمرار، مما يؤدي بدوره إلى نقص المعادن في الجسم، يسبب هذا تنميلًا في الأصابع أولاً ثم في الذراع بالكامل.

ماذا أفعل: لا توجد طريقة لعلاج هذا المرض بشكل كامل، لكن التخلي عن العادات الضارة هو خطوة أولى واضحة.

7- مرض السكري:

من أولى علامات مرض السكري الإحساس بالوخز الذي يشق طريقه من القدمين إلى أجزاء من الذراعين، يحدث هذا بسبب انخفاض تدفق الدم إلى مناطق معينة وبسبب تلف النهايات العصبية والألياف.

ما يجب القيام به: يتم علاج مرض السكري من النوع الأول بمساعدة حقن الأنسولين، غالبًا ما يرتبط مرض السكري من النوع 2 بنظام غذائي سيء، لذلك يجب إجراء فحص الدم والتشاور مع الطبيب أولاً وقبل كل شيء.