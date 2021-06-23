"ماتفتحوش التلاجة".. 9 أشياء لا يريد أصحاب المنزل من ضيوفهم القيام بها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

يحب الكثير من الأشخاص استقبال الضيوف في منازلهم، ولكن عندما يبدأون في انتقاد ستائرهم أو محاولة إطعام حيواناتهم الأليفة شيئًا لذيذًا من على المائدة فهم لا يحبون ذلك.

وفي هذ الصدد نستعرض لكم أشياء لا يرغب أصحاب المنزل من ضيوفهم القيام بها، حسب ما جاء موقع "برايت سايد".

1- أدوات النظافة الشخصية:

عندما تنوي الإقامة في منزل صديقك طوال الليل، فمن الأفضل أن يكون معك فرشاة أسنان ومشط وشفرة حلاقة.

وإذا نسيت إحضار فرشاة أسنان، يجب أن تسأل أصدقائك عما إذا كان لديهم فرشاة أسنان احتياطية، وعندما يتعلق الأمر بالنظافة الشخصية، يجب ألا تشاركها أبدًا.

2- عندما ينتقدون كيف يبدو مكانك:

يحب الأشخاص المختلفون التصميمات الداخلية المختلفة، وليس من التهذيب جدًا ملاحظة أن ستائر شخص ما لم تعد عصرية، وما يهم أكثر هو أن تحب كيف يبدو مكانك، وليس شخصًا آخر.

3- فتح الثلاجة:

هناك بعض الأشخاص الذين يسمحون لضيوفهم بفتح ثلاجتهم والبحث عن شيء لذيذ، ولكن ماذا لو لم يطلبوا منهم؟ من الأفضل ألا تفتح الثلاجة دون طلب أو سماح لذلك.

4- إطعام الحيوان الأليف على مائدة الطعام:

ليس من الجيد أبدًا إعطاء الحيوانات الأليفة طعامًا بشريًا، وذلك لأنهم قد يكون لديهم نظام غذائي خاص لا تعرفونه، وإذا كنت تريد حقًا إعطاء طعام لحيوان أليف، فاطلب من أصحابها الحصول على إذن وإحضار طعام يُسمح للحيوان بتناوله.

5- عندما يعزفون على آلاتك دون أن يعرفوا كيف:

لا يمكن للموسيقيين تحمل الأمر عندما يلمس الأشخاص آلاتهم بدون معرفة كيفية العزف، وقد يؤدي الضغط العشوائي على المفاتيح أو الأوتار إلى الإضرار بالجهاز.

6- عندما يتركون أطفالهم يفعلون ما يريدون في مكانك:

الأطفال فضوليون حقًا ويمكنهم الرسم على الجدران أو حتى كسر شيء ما، وسيشعر المضيفون بتحسن كبير إذا كان الطفل في مكان ما بالقرب منه، ويقوم بشيء آمن، وفي هذه الحالة، سيشعرون بالراحة والهدوء.

7- عندما يشغل الضيوف حمامك لفترة طويلة:

بالطبع، هذا لا يشير إلى المواقف التي يكون فيها الشخص ليس على ما يرام، وينطبق هذا على الأشخاص الذين سيقضون ساعات في الحمام، ينظرون إلى الشامبو والكريمات بينما يحتاج شخص ما حقًا إلى استخدام الحمام.

8- عندما يطلبون استعارة كل ما يرونه:

كان من الممتع حقًا تبديل الألعاب مع الأصدقاء مرة أخرى عندما كنا أطفالًا، لكن بعض الأشخاص لا يزالون يتمتعون بهذه العادة كبالغين ويطلبون دائمًا من الآخرين إقراضهم شيئًا ما، حيث إنه أمر مزعج حقًا عندما يطلب منك شخص ما أن تمنحه أشياءك لمجرد أنه يريدها.

9- عندما يضعون قواعدهم الخاصة في منزلك:

سيحاول أي شخص مضياف القيام بكل شيء لجعل ضيوفه يشعرون بالراحة، ولكن عندما يطلب الضيوف من المضيف وضع حيواناتهم الأليفة أو أطفالهم بعيدًا، فإنهم لا يحبون رائحة المنزل، أو يحاولون وضع قواعدهم الخاصة، فمن المحتمل ألا يدعو المضيف هؤلاء الأشخاص للعودة.