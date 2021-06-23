ريهام أيمن تثير إعجاب متابعيها بجلسة تصوير بالكاجوال

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

نشرت الفنانة الشابة ريهام أيمن صورًا جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام » من جلسة تصوير جديدة لها حرصت خلالها على ارتداء الملابس الكاجول.

وظهرت ريهام أيمن خلال الصور التي نشرتها وهي مرتدية بنطالًا باللون الأسود الفاتح، بينما ارتدت فوقه «تيشرت» باللون الأسود الداكن، ووثقت جلسة التصوير التي خضعت خلالها لأداء بعض التمارين الرياضية، ما أثار إعجاب متابعيها عبر انستجرام.

من ناحية أخرى أعلنت الفنانة ريهام أيمن عن تعافيها وزوجها الفنان شريف رمزي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد19 بعد فترة من إعلانها إصابتهما به عبر حسابها الشخصي بموقع «إنستجرام».

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وطمأنت ريهام أيمن جمهورها على صحتها قائلة: «الحمد لله على كل شيء إيجابي كورونا إن شاء الله خير، ادعولي».

كما أعلنت أيضا عن تعافي زوجها الفنان شريف رمزي من الإصابة بفيروس كورونا، بعد إعلانه سلبية مسحته الأخيرة بنشرها صورًا لهما بعد شفائه وعلقت عليها قائلة: «يمكنني احتضانه مرة أخرى».

كما أعلن زوجها الفنان شريف رمزي تعافيه من كورونا من خلال تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» ودون:«الحمد لله على كل شيء نتيجة المسحة سلبية بفضل الله وبفضل حبكم ودعواتكم، تم شفائي من هذا المرض اللعين ربنا يشفي ويتم شفاء كل مريض ويحفظنا جميعا يا رب».

وكانت ريهام أيمن قد كشفت خلال حوار تلفزيوني سابق، أنها ستشارك في عمل فني، مؤكدة أنها تستعد للعودة مرة أخرى إلى جمهورها من خلال هذا العمل الفني، إذ أن آخر أعمالها كان مسلسل «العراف» مع الفنان عادل إمام والذي عرض في شهر رمضان عام 2013.

وريهام أيمن هي فنانة مصرية شابة شاركت في عدد من الأعمال الفنية وهي من مواليد عام 1988 وتزوجت من الممثل الشاب شريف رمزي في عام 2015 وأنجب منه طفلين هما «رمزي وليليا».