طريقة عمل صينية الكنافة.. سهلة ولذيذة زي المحلات

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

بعد مرور أكثر من شهر على انتهاء شهر رمضان الكريم، الذي يتميز الطعام به بطابع خاص، إذ يحرص الكثيرون على إعداد العديد من الوجبات والحلوى والمشروبات الرمضانية، وتبحث السيدات حتى الآن على طريقة عمل صينية الكنافة في المنزل.

وبالرغم من أن تلك الحلوى تتميز بطابع رمضاني، إذ تحرص محلات الحلوى على إعدادها في رمضان، سواء كان ذلك بإعداد العجينة الخاصة بها أو بإعدادها بشكل كامل، لتكون جاهزة على تناولها فقط، إلا أن محبيها يستمرون في البحث عن طرق إعدادها في المنزل.

ونرصد من خلال هذا القترير طريقة عمل صينية الكنافة في المنزل مثل المحلات، وفق وصفة خبير الطبخ الشيف نجلاء الشرشابي، خلال برنامجها «على قد الإيد»، المذاع عبر قناة cbc سفرة، كالتالي:

مقادير عمل صينية الكنافة

- الاستعانة بكمية مناسبة من الكنافة المفتتة.

- كمية مناسبة من السمن.

- كوب من اللبن.

- 3 ملعقة كبيرة نشا.

- ملعقة صغيرة من ماء الزهر.

- فول سودانى مجروش.

- كمية مناسبة من جوز الهند.

- شربات.

طريقة عمل صينية الكنافة

- سيحى الزبدة وقلبيها مع الكنافة المفتتة وافردي نصف الخليط فى صينية.

- ثم بعد ذلك من الممكن إضافة القليل من السكر البودرة وتقليبها مع الكنافة والسمن.

- أضيفى إلى اللبن المغلى على النار النشا المذاب فى القليل من اللبن.

- افردى خليط المهلبية بعد أن يبرد قليلاً على الكنافة مع الفول السودانى المجروش وجوز الهند.

- ثم قومي برص طبقة أخرى من الكنافة والسمن وساوى الوجه.

- وبعد ذلك تدخل الصينية الفرن حتى تمام النضج ثم اسقيها بالشربات وزينى الوجه بالمهلبية والفول السودانى المجروش وجوز الهند.

- بعد ذلك اتركيها لتبرد، وقدميها في عدد من الأطباق على حسب عدد الأشخاص الذين يتناولوها.