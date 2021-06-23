بعد حصول مي عمر وزوجها على الإقامة الإماراتية الذهبية.. مواقف لهما أثارت الجدل والتريندات

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على مدار الساعات القليلة الماضية، تصدرت الفنانة مي عمر وزوجها تريند مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث مثل «جوجل»، وذلك عقب إعلانهما الحصول على التأشيرة الذهبية من دولة الإمارات، كما حرصت «مي عمر» على توجيه الشكر للإمارات عبر صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلقت الفنانة مي عمر على حصولها على التأشيرة الذهبية من دولة الإمارات عبر حسابها الرسمي قائلة «خالص الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على منحي أنا وزوجي الإقامة الذهبية في دولة الإمارات المتحدة العربية، وشكر خاص لهيئة الثقافة والفنون بدبي على دعمها الدائم للفنانين والمبدعين، حفظ الله دولة الإمارات حكومة وشعب».

ونرصد من خلال هذا التقرير عددا من المواقف التي تصدرت بها الفنانة مي عمر وزوجها تريند محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، كالتالي:

مواقف أثارت بها مي عمر وزوجها الجدل

لم تكن تلك المرة الأولى التي أثارت بها الفنانة مي عمر وزوجها الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فهناك عدد كبير من المواقف المختلفة التي جعلتهما يتصدران تريند مواقع التواصل المختلفة، ومنها المواقف التالية:

بدأت الفنانة مي عمر في الدخول لمجال التمثيل من خلال أدوار ثانوية، بعيدة عن دور البطولة، وبمجرد انتشار أنباء كونها زوجة المخرج محمد سامي، تصدر كلاهما التريند بعد قال البعض إنها دخلت مجال التمثيل بالواسطة.

واستمرت الفنانة مي عمر في المشاركة في عدد من الأدوار الثانوية، حتى حصلت على دور البطولة في مسلسل «لؤلؤ»، والذي جسدت فيه الفنانة مي عمر دور البطولة، وظهرت في دور بنت شعبية تبحث عن المجد وفرصة للغناء، حتى تستطيع الوصول لحلمها بأن تصبح مطربة مشهورة، ومنذ بداية المسلسل تصدرت الفنانة مي عمر وزوجها تريند مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد توجيه الجمهور انتقاده لزوجها المخرج محمد سامي، مشيرين إلى أنه ساعدها في الحصول على دور البطولة في المسلسل.

وفي رمضان الماضي، شاركت الفنانة مي عمر في مسلسل نسل الأغراب، بطولة الفنان أحمد السقا وأمير كرارة، وكان المسلسل من إخراج محمد سامي، ما جعلهما يتصدران التريند مرة أخرى بالحديث حول سعى المخرج محمد سامي لدعم زوجته لتصبح نجمة الشباك.