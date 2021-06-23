فاضل يومين.. شروط التقديم لمسابقة ملكة جمال مصر: «لايقل طولها عن 160سم»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

أعلنت إحدى الشركات المنظمة لمسابقة ملكة جمال مصر وملكة جمال العالم للسياحة والبيئة لهذا العام 2021، معايير الاختيار لمسابقة ملكة جمال مصر 2021 «بنت مصر»، وذلك خلال الصفحة الرسمية للمسابقة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وحددت إدارة المسابقة، الشروط المطلوب توافرها في المتقدمة للمتسابقة، من السن، والمظهر، والأعمال المقدمة، والتي جاءت على النحو التالي:

السن

أن يترواح عُمرها من 20 إلى 29 سنة.

الطول

لابد ألا يقل طول المتقدمة للمسابقة عن 160 سم.

الوزن

- يجب أن يكون وزن المتقدمة لمسابقة ملكة جمال مصر متناسبا مع طولها.

- يجب أن تجيد اللغة الإنجليزية، وأن تكون مثقفة.

- ذكية.

- جمالها طبيعي.

- لا يسمح بالشعر الاصطناعي.

- لا يسمح بالعدسات اللاصقة.

- يجب أن تلتزم خلال مدة المسابقة بكل قوانين المسابقة.

- الفائزة يجب أن تلتزم خلال السنة وتقوم بعمل الكثير من المشاريع والأعمال الخيرية لصالح مصر.

وأرفقت الصفحة الرسمية للمسابقة، رابط التقديم.

وجدير بالذكر أن آخر موعد لملئ استمارة التقديم، هو يوم الجمعة 25 يونيو، قبل بدأ تجارب الأداء بحضور لجنة التحكيم، وملكات جمال مصر السابقات، خلال السنوات الماضية.

مسابقة ملكة جمال مصر 2021

وكان محمد علي، المنسق الإعلامي للمسابقة، أكد أن الفنانة حورية فرغلي سوف تتواجد ضمن أعضاء لجنة تحكيم «Miss Egypt 2021»، والمقرر بدء فعاليتها باختبار الأداء يوم الجمعة 2 يوليو المقبل بأحد الفنادق الكُبرى بوسط البلد.

الجدير بالذكر أن الفنانة حورية فرغلي لُقبت منذ 19 عامًا بلقب ملكة جمال مصر، تحديدًا في موسم 2002.

وكانت توجت نسمة عطا الله، بلقب ملكة جمال مصر العام الماضي، 2020، وحصلت فيرجينيا هانى على لقب «ميس جراند إنترناشيونال»، بينما توجت ديانا حامد بملكة جمال البيئة 2020، وسارة صابر وصيفة ثالثة، ومريم صلاح وصيفة رابعة.