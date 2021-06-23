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الامارات | شاهد تحطيم 21 سيارة فخمة بينها "ماكلارين" و"بنتلي" و"بورش" في الفلبين (فيديو)

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متابعة- الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد تحطيم 21 سيارة فخمة بينها "ماكلارين" و"بنتلي" و"بورش" في الفلبين (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دمر مكتب الجمارك الفلبيني 21 سيارة فارهة من بينها سيارة ماكلارين 620R الجديدة وسيارة بنتلي من عام 2007 وبورش 911 بقيمة إجمالية تزيد عن مليون يورو. ونشر موقع " روسيا اليوم"، وعدد آخر من المواقع مشاهد تحطيم هذه السيارات التي تم استيرادها بشكل غير قانوني وتم الاستيلاء عليها بين عامي 2018 و 2020.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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