بإطلالة أنيقة.. أول ظهور لـ بسنت شوقي ومحمد فراج بعد زواجهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

ظهر الفنان محمد فراج وزوجته الفنانة بسنت شوقي في الاحتفال الثانوي لمجلة Enigma، الذي أقيم بأحد فنادق القاهرة أمس.

وارتدت الفنانة بسنت، فستانا طويلا باللون الأبيض، كت وبدون أكمام، ويتميز بأنه مكشوف عند منطقة الصدر.

واعتمدت مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر شفاه باللون الأحمر الناري، وتركت شعرها الويفي منسدل على كتفيها.

وارتدت مجوهرات ماسية مكونة من أقراط طويلة، وكوليه، وخاتم، وأسورة، إضافة إلى كلاتش باللون الفضي.

أما زوجها الفنان محمد فراج، ارتدى بدلة باللون الأسود، ونسق أسفلها قميص وبنطلون بنفس اللون، إضافة إلى ساعة يد.