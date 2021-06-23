كورونا اليوم: أعراض تصيب الخصيتين.. وتحذير من متلازمة التهاب ما بعد كوفيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

نتطلع جميعًا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه "كوفيد-19" بحياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية بشكل مختصر.

أعراض تصيب الخصيتين عند الرجال

لقد اجتاح جائحة الفيروس التاجي العالم لأكثر من عام حتى الآن، ومع ذلك لا تزال تظهر رؤى جديدة حول الفيرو، ووجدت دراسة جديدة نُشرت في مجلة Microorganisms أن فيروس SARS-CoV-2 - الفيروس الذي يسبب COVID-19 - يمكن أن يصيب خصيتي الهامستر المصابة، وهذا الاكتشاف مفيد لأنه قد يساعد في شرح أعراض تم الإبلاغ عنها خاصة بالرجال، وفقا لما ذكرته صحيفة express البريطانية.

وأبلغ بعض المرضى عن آلام في الخصية، وأظهرت بعض التقارير انخفاضًا في هرمون التستوستيرون، وهو هرمون رئيسي ينتج في الخصيتين، وأظهر التشريح أيضًا اضطرابًا كبيرًا في الخصيتين على المستوى الخلوي، بما في ذلك وجود الخلايا المناعية.

تحذير من متلازمة التهاب ما بعد كوفيد

قال باحثون إن متلازمة الالتهاب متعدد الأنظمة نادرة ولكنها ممكنة لدى البالغين الذين يتعافون من كورونا، تم اكتشاف الحالة، حتى الآن، عند الأطفال فقط.

وشدد الباحثون من جامعة كالجاري في ألبرتا الكندية على حاجة الأطباء للاشتباه في متلازمة الالتهاب متعدد الأجهزة لدى البالغين عندما يعاني المريض من الحمى لفترات طويلة، مع تورط أعضاء متعددة، بعد الشفاء من عدوى السارس- CoV-2 ، الفيروس الذي يسبب كورونا، وفقا لموقع thehealthsite.

فيما يلي أعراض "متلازمة التهاب ما بعد كوفيد" التي يجب البحث عنها.

علامات وأعراض متلازمة الالتهاب متعدد الأجهزة

ارتفاع في درجة الحرارة طويل الأمد.

ألم في المعدة.

ضربات قلب سريعة.

تنفس سريع للغاية.

صداع مزمن.

التقيؤ.

إسهال.

الأشكال الخطيرة لـ"كوفيد - 19" قد تسبب مشاكل معرفية

أوضح العلماء الإيطاليون أن 16% من المرضى المصابين بـ"كوفيد – 19" قد تظهر لديهم مشاكل طويلة الأمد ترتبط بالذاكرة ومعالجة المعلومات، وقد تطرق العلماء إلى هذا الموضوع في مؤتمر الأكاديمية الأوروبية لأمراض الأعصاب.

وقال أحد أصحاب البحث بهذا الشأن البروفيسور في جامعة "فيتا ساليوت" الإيطالية، ماسيمو فيليبي:" يواجه بعض المرضى المصابين بأشكل خطيرة لفيروس كورونا بسوء الذكرة وانخفاض القدرة الذهنية. لذلك فإن العلماء لا يزالون يدرسون من تعرضوا لأشكال خطيرة من مرض "كوفيد – 19"، وفقا لروسيا اليوم.

تحذير من تحوّر جذري لفيروس كورونا في حال رفض التطعيم

أعلن طبيب الوبائيات في شركة "إنفيترو – سيبيريا" للفحوصات الطبية، أندريه بوزدنياكوف أن الوتائر المنخفضة لحملة التطعيم في روسيا قد تجعل فيروس كورونا يقوم بتحورات جذرية لا رد لها.

وقال:" في حال بقيت وتائر التطعيم على مستوى منخفض فإن الفيروس قد يتحور إلى درجة تعطل عمل كل اللقاحات ويمكن أن يحدث ذلك، حسب الطبيب، في حال وجود عدد كاف من الناس ضمن سكان البلاد لديهم نظام مناعة قادر على مقاومة الفيروس، أي الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا أو الذين قد تعافوا من "كوفيد – 19"، وفقا لروسيا اليوم.