لماذا يجب على مرضى السكر الحد من تناول الأرز؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تتطلب الإصابة بمرض السكري أن يكون الشخص على دراية بالنظام الغذائي، لذلك يجب الانتباه لما يأكله كل يوم للتأكد من أن السكر في دمه لا يرتفع إلى مستويات غير صحية.

ومراقبة عدد الكربوهيدرات ودرجة المؤشر الجلايسيمي للطعام الذي تتناوله يمكن أن يجعل التحكم في مرض السكري أسهل، فإذا لم تتبع النظام الغذائي الموصى به فقد يؤدي مرض السكري إلى مشاكل صحية أكثر خطورة، وفق موقع health.kompas.

ويعد الأرز غنيًا بالكربوهيدرات ويمكن أن يكون له درجة عالية من المؤشر الجلايسيمي فقد يضطر مريض السكر إلى التفكير عدة مرات في تناوله بكميات كبيرة، لأن الأبحاث تظهر أن تناول الأرز بكميات عشوائية يمكن أن يؤثر على مستويات السكر في الدم لدى الشخص.

وكشفت دراسة بعنوان "استهلاك الأرز الأبيض وخطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 أن الأشخاص الذين يتناولون مستويات عالية من الأرز الأبيض يمكن أن يزيدوا من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2، لذا عليك توخي الحذر عند تناول الأرز اليومي، وبالنسبة للأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بمرض السكري، يجب عليهم مراقبة تناول الأرز.

في وجبة واحدة، يستهلك على الأقل 45 إلى 60 جرامًا من الكربوهيدرات، ومع ذلك، هناك العديد من أنواع الأرز التي لها مؤشر جلايسيمي أقل من الأرز الأبيض بشكل عام، وبعض أصناف الأرز هذه تشمل الأرز البني والأرز البسمتي، تحتوي هذه الأنواع من الأرز على نسبة أعلى من الألياف والعناصر الغذائية والفيتامينات مقارنة بالأرز الأبيض.

يحتوي الأرز البسمتي والأرز البني والأرز البري أيضًا على درجة مؤشر جلايسيمي في النطاق المعتدل، والذي يتراوح من 56 إلى 69، كما أن هناك العديد من أنواع الحبوب التي يمكن استخدامها كبديل للأرز، بما في ذلك الشعير والبرغل والقمح والحنطة السوداء.