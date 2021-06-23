نبيلة عبيد ترقص على أغنية لـ «الليثي» بعد حصولها على الإقامة الذهبية بدبي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نشرت الفنانة منة فضالي عبر خاصية القصص المصورة لحسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» مقطع فيديو للفنانة نبيلة أثناء رقصها، خلال وجودهما في إمارة دبي، وظهرت نبيلة عبيد وهي ترقص على أغنية للمطرب الشعبي محمود الليثي، وذلك بعدما حصلت على الإقامة الذهبية من دولة الإمارات، وأعلنت عبر حسابها على تطبيق «إنستجرام» قائلة: «شكرًا من القلب لحاكم دبي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على تفضله بمنحي الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة وشكر خاص لهيئة الثقافة والفنون بدبي على دعمها الدائم والكبير للفن والثقافة والمبدعين في العالم العربي».

واختتمت الفنانة نبيلة عبيد تعليقها قائلة «حفظ الله دولة الإمارات العربية حكومة وشعبًا».

وكان الفنان محمد رمضان، نشر عبر حسابه الرسمي على تطبيق «إنستجرام»، مجموعة صور تجمعه بالفنانة الكبيرة نبيلة عبيد، وظهر وهو يقبل يدها، معلقًا على الصور «أجمل صدفة مع نجمتي المفضلة نبيلة عبيد في دبي».

فتاة تقلد الفنانة نبيلة عبيد

واعتادت الفنانة نبيلة عبيد مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بآخر أخبارها وأحدث صورها والحديث أيضًا عن أعمالها الفنية.

ومؤخرًا أشادت نبيلة عبيد بفتاة قلدتها، إذ نشرت الفيديو عبر حسابها على «إنستجرام»، مُعلّقة: «نورا نبيل عاشور من أكتر الصديقات اللي بتقلدني وبتعمل فيديوهات من أفلامي خاصة من فيلمي الراقصة والسياسي، أنا النهاردة بحييها وبقول لها دمك زي العسل، وإنتو كمان أصدقائي بحييكم وبمسي عليكم».

وتفاعل معها المتابعون في التعليقات: «وحشتينا جدًا»، «النجمة والجميلة من جوا ومن برا»، «حلوة جدًا والأصل أحلى برضو».