عامل يتحرش بطفلة في مسجد بالشرقية.. أغراها بجنيه وشيكولاتة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

داخل مسجد بمحافظة الشرقية، تحديدًا في مدينة أبوكبير، تجرد أحد العاملين به كل أحكام الدين والعادات والتقاليد، ضاربا بالإنسانية والأخلاق عرض الحائط، بعدما تغلبت عليه شهوته، فقرر التعدي على طفلة لم تتخطى الـ 6 أعوام، داخل المسجد عقب صلاة المغرب، ليستدرجها بقطعة شيكولاتة أثناء لهوها وسط صديقاتها، فجردها من ملابسها ليبدأ التحرش بها داخل المسجد، وسط تهديداته بقتلها.

واقعة مؤسفة تنضم لسجل وقائع التحرش بالأطفال وهتك عرضهم، تعرضت لها طفلة صغيرة تُدعى «آيسل» على يد عامل بالمسجد «أ.س»، 49 عاما، مقيم بدائرة مركز أبو كبير، بعدما اتهمت أسرة الفتاة، الأخير، بالتعدي على طفلتهم وتجريدها من ملابسها داخل المسجد بين رفع صلوات المغرب والعشاء، قبل أن يهددها بالقتل إذا كشفت الأمر.

خدها من وسط صحابها بقطعة شكولاتة

من جانبه، كشف «محمد يماني»، أحد أقارب الطفلة، تفاصيل الواقعة، قائلًا: «حصلت من أيام قليلة، المجرم أخد البنت من وسط صحابها بتلعب، وقالها خدي جنيه وتعالي أديلك شيكولاتة وأخدها المسجد، ودخلها غرفة داخل المسجد بين المغرب والعشاء وبدأ يتحرش بيها ويقلعها هدومها».

وتابع الشاب خلال حديثه لـ«هُن»: «بعد ما خلص من فعلته هددها بالقتل لوعرفت حد، لكن البنت خرجت قالت لصحابها إن الراجل قلعها هدومها وصحابها حكوا لأهاليهم والموضوع وصل لأم الضحية اللي على طول راحت حررت محضر».

وأكد «اليماني» أن والدة الطفلة بالفعل حررت محضر بمركز شرطة أبوكبير، حمل رقم «3739»، وعلى الفور وقع المتهم في قبضة الأمن واعترف بفعلته.

مش أول مرة مع الأطفال

كارثة كشفها «اليماني» وهو يساند والدة الفتاة في تحرير المحضر، حيث دفعه فضوله للسؤال عن المتهم، ليكتشف بحسب أقوال الجيران إن الأمر لم يكن الأول، وإنه له سوابق في التعدي على الأطفال بالتلامس والتحرش، قائلًا: «كتشفنا أنه اتمسك قبل كدا في مسجد بيحاول يتحرش بطفل وتم نقله لمسجد آخر».