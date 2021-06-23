سعر قميص محمد رمضان في أحدث ظهور مع نبيلة عبيد: «مش نمبر وان»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شارك الفنان محمد رمضان، متابعيه بمجموعة صور تجمعه بالفنانة الكبيرة نبيلة عبيد، خلال تواجدهما بدولة الإمارات، وذلك عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وظهر وهو يقبل يدها، مُعلقًا: «أجمل صدفة مع نجمتي المفضلة نبيلة عبيد في دبي».

يأتي ذلك عقب أزمة محمد رمضان مع الفنانة سميرة عبدالعزيز، والتي أثارت الجدل خلال الفترة الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واتهمته بالتطاول عليها لفظيا.

سعر قميص محمد رمضان

وتألق الفنان محمد رمضان بقميص مطبوع ملون من الستان، غلب عليه ألوان الأبيض والأزرق والذهبي، من توقيع «Dolce&Gabbana»، ووصل سعره على الموقع الرسمي لدار الأزياء، إلى 72.16 يورو، بدلًا من 142.12 يورو، أي مايعادل 1349.99 جنيه مصري، بدلًا من 2658.83 جنيه مصري.

الجدير بالذكر أن قميص محمد رمضان ليس الأغلى بين مجموعة «Dolce&Gabbana»، فكانت الدار قد طرحت قميص آخر مطبوع باللون الأسود فاق ثمنه سعر قميص «رمضان»، حيث وصل لـ151.60 يورو، أي ما يعادل 2839.29 جنيه مصري، وبذلك لا يكون قميص محمد رمضان الأغلى بين قمصان البراند العالمي.

الفنانة نبيلة عبيد تحصل على الإقامة الذهبية في الإمارات بعد رمضان

وتتواجد حاليا الفنانة نبيلة عبيد في دولة الإمارات، بعد حصولها على الإقامة الذهبية، كما أعلنت عبر حسابها على «إنستجرام»، حيث قالت «شكراً من القلب لحاكم دبي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على تفضله بمنحي الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وشكر خاص لهيئة الثقافة والفنون بدبي على دعمها الدائم والكبير للفن والثقافة والمبدعين في العالم العربي.. حفظ الله دولة الإمارات العربية حكومة وشعبا».

وفي شهر سبتمبر الماضي، حصل الفنان محمد رمضان على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات، ووجه وقتها الشكر والتحية لحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد ولحكومة دبي، واصفًا التأشيرة الذهبية بأنها أجمل هدية.

واعتاد «رمضان» مؤخرًأ تصوير مقاطع فيديو كليب جديدة من داخل دبي، وفي الساعات الماضية نشر صورة له من داخل طائرته الخاصة عبر حسابه بـ«إنستجرام»، معلقًا عليها بقوله «مسافر إلى مدينتي دبي الأن».