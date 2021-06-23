الامارات | عيب خلقي وليس معجزة.. طبيب بيطري مصري يعلق على حادثة الماعز ب"رأس قرد"

شكرا لقرائتكم خبر عن عيب خلقي وليس معجزة.. طبيب بيطري مصري يعلق على حادثة الماعز ب"رأس قرد" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الطبيب البيطري المصري محمد يوسف، أن الحدث النادر الذي شهدت محافظة أسيوط المصرية، بولادة ماعز بـ"رأس قرد" ناتج عن "عيب خلقي وليست رأس قرد، كما أنه ليس معجزة بأي شكل من الأشكال بحسب مايشاع بين الناس".

وأضاف الطبيب أن: "الشكل الغريب لوجه الماعز وبروز عينيها بتلك الطريقة ما يظهر الوجه على هيئة قرد، حدث نتيجة تشوه في الجنين، وليس معجزة..التشوه الجنيني للحيوانات قد يحدث لها بسبب تناول أكلات ملوثة خلال فترة الحمل".

وبحسب صحيفة "الوطن" المصرية، فإن "تلك الحالات النادرة للتشوه الجنيني، تجعل فرصة الحيوانات في الاستمرار بالحياة صعبة وأحيانا تصبح مستحيلة، وهو الأمر الذي أصاب تلك الماعز، حيث إنها لم تتمكن من الاستمرار في الحياة لأكثر من يومين، لتلفظ أنفاسها الأخيرة مساء أمس الاثنين".

وكان رواد صفحات مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا أخيرا مقطع فيديو يظهر هذه الماعز حديثة لولادة التي تشبه رأسها القرد، ما أثار ضجة كبير على هذه المواقع، واعتبر البعض معجزة وامر خارق.

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