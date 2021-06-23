نادرة ولكنها محتملة.. أعراض "متلازمة التهاب ما بعد كوفيد" التي يجب البحث عنها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

قال باحثون إن متلازمة الالتهاب متعدد الأنظمة نادرة ولكنها ممكنة لدى البالغين الذين يتعافون من كورونا، تم اكتشاف الحالة، حتى الآن، عند الأطفال فقط.

وشدد الباحثون من جامعة كالجاري في ألبرتا الكندية على حاجة الأطباء للاشتباه في متلازمة الالتهاب متعدد الأجهزة لدى البالغين عندما يعاني المريض من الحمى لفترات طويلة، مع تورط أعضاء متعددة، بعد الشفاء من عدوى السارس- CoV-2 ، الفيروس الذي يسبب كورونا، وفقا لموقع thehealthsite.

وصف الفريق احتمالية الإصابة بالمتلازمة لدى البالغين في دراسة نُشرت في CMAJ (مجلة الجمعية الطبية الكندية)، الفريق وجد رجلاً يبلغ من العمر 60 عامًا، ثبتت إصابته بفيروس SARS-CoV-2 قبل أربعة أسابيع، وزار المستشفى لمجموعة من الأعراض، بما في ذلك ضيق التنفس لفترة طويلة، وارتفاع درجة الحرارة، والتورم، والتعب الشديد، وكشفت الفحوصات عن تضخم القلب والرئة بالإضافة إلى مشاكل أخرى.

كتب الفريق بما في ذلك جينيفيف كيركيريان أخصائي الأمراض المعدية من قسم الطب في الجامعة: "نظرًا للتاريخ الحديث للمريض للإصابة بعدوى SARS-CoV-2 ، والحمى دون تحديد الأعراض، وتغيرات الغشاء المخاطي للفم، واعتلال العقد الليمفاوية العنقية، والتهاب الملتحمة، وتغيرات الأطراف السفلية، فقد اشتبهنا في الإصابة بمتلازمة ما بعد Covid-19 الالتهابية".

وأضافوا: "كان العرض مشابهًا للحالات المبلغ عنها لمضاعفات غير شائعة ولكنها شديدة لدى الأطفال والمراهقين المصابين بفيروس SARS-CoV-2 ، والتي تسمى متلازمة الالتهاب متعدد الأنظمة لدى الأطفال (MIS-C) ، وكذلك لمرض يشبه متلازمة كاواساكي".

فيما يلي أعراض "متلازمة التهاب ما بعد كوفيد" التي يجب البحث عنها.

علامات وأعراض متلازمة الالتهاب متعدد الأجهزة

ارتفاع في درجة الحرارة طويل الأمد.

ألم في المعدة.

ضربات قلب سريعة.

تنفس سريع للغاية.

صداع مزمن.

التقيؤ.

إسهال.