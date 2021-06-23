غير معلنة.. طبيب يشرح أسباب وجود حملات تطعيم أطفال ببعض المناطق دون غيرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

الحملات التطعيمية التي تشنها الدولة للأطفال عادة ما يتم التنويه إليها إعلاميا بشكل ونطاق واسع، ولكن قد تتفاجأ الأم بوجود تطعيمات بالوحدات الصحية والحملات المتنقلة لم يتم الإعلان عنها والتنويه، أو تصادف أن صديقتها أو أحد أقاربها يقول لها: عندنا حملة تطعيم أطفال في المنطقة وطعمنا الولد، أنتم معندكوش؟"، ما قد يسبب ذعرا لكثير من الأمهات، وتساؤلا حول هذه الحملات.

يوضح الدكتور هاني عصام، أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة، الشهير بـ"خال العيال"، السبب في وجود حملات تطعيم ببعض المناطق دون غيرها وعدم الإعلان عنها.

ويؤكد "عصام" أن التطعيمات الإجبارية للطفل في عمر الشهرين و4 و6 و9 أشهر، ثم عمر السنة والسنة ونص، وبخلاف ذلك قد يتم التنويه إعلامياً عن أي حملات تطعيم إضافية تدشنها الدولة، وآخرها حملة شلل الأطفال في شهر مارس الماضي.

أما بخصوص الحملات التطعيمية التي لم ينوه عنها إعلامياً، والتي قد تتواجد بمناطق دون الأخرى، يرجع السبب في ذلك إجراء مسح وتمشيط لعدد الأطفال المقيدين بتلك المناطق وتسجيل عدد الأطفال الذين تلقوا اللقاح، عند وجود فجوة رقمية كبيرة وعدد كبير تخلف عن التطعيم يتم تدشين حملة إضافية لسكان تلك المناطق دون غيرها.

ويوضح "خال العيال" عبر فيديو له على صفحته بـ"فيسبوك"، أنه إذا كان طفلك تلقى كامل تطعيماته فلا داعٍ أن يحصل على التطعيم الإضافي بالحملات المقننة.

وإذا حصل على اللقاح الإضافي فلا هناك ضرر في ذلك، ولكن يشترط ألا يعاني الطفل من النزلات المعوية الشديدة والحرارة المرتفعة.