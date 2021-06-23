إطلالات اليوم: أسماء جلال تتألق بالأسود.. ومايا دياب جريئة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

- أصالة:

طلت الفنانة أصالة بفستان باللون الأبيض، مزود بأكمام، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

- أسماء جلال:

وارتدت الفنانة أسماء جلال فستانا باللون الأسود، بقصة الكب، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

- منة فضالي:

كما تألقت الفنانة منة فضالي بفستان باللوني الأبيض والأسود، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

- مايا دياب:

وظهرت المطربة مايا دياب بفستان باللون الأبيض، مزود بأكمام شفافة وفتحة عند منطقة الخصر والصدر، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا.

- مي سليم:

كما ارتدت الفنانة مي سليم تيشرت باللون الأسود، مزود بأكمام، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة ذيل الحصان.