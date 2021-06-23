"كورونا قد يصيب الخُصيتين".. دراسة جديدة تكشف أعراضا محتملة عند الرجال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي:

اجتاح فيروس التاجي العالم لأكثر من عام حتى الآن، ومع ذلك لا تزال تظهر رؤى جديدة حول الفيروس.

وجدت دراسة جديدة نُشرت في مجلة Microorganisms أن فيروس SARS-CoV-2 - الفيروس الذي يسبب COVID-19 - يمكن أن يصيب خصيتي الهامستر المصابة، وهذا الاكتشاف مفيد لأنه قد يساعد في شرح أعراض تم الإبلاغ عنها خاصة بالرجال، وفقا لما ذكرته صحيفة express البريطانية.

وأبلغ بعض المرضى عن آلام في الخصية، وأظهرت بعض التقارير انخفاضًا في هرمون التستوستيرون، وهو هرمون رئيسي ينتج في الخصيتين، وأظهر التشريح أيضًا اضطرابًا كبيرًا في الخصيتين على المستوى الخلوي، بما في ذلك وجود الخلايا المناعية.

وقال الدكتور رافائيل كرون كامبو، رئيس الدراسة: "نظرًا لحجم جائحة كورونا، من الأهمية بمكان التحقيق في كيفية تأثير هذا المرض على الخصيتين، والعواقب المحتملة لشدة المرض، والصحة الإنجابية، والانتقال الجنسي".

كيف جمع الباحثون نتائجهم؟

كان مختبر روسي يدرس عدوى فيروس زيكا في الخصيتين لسنوات وتساءل عما إذا كان السارس- CoV-2 يمكن أن يسبب مرضًا مشابهًا.

يشيع استخدام الهامستر لنمذجة COVID-19 في البشر حيث يبدو أن المرض الفيروسي يأخذ مسارًا مشابهًا في القوارض.

تم الكشف عن الفيروس في الخصيتين لجميع الهامستر المصابة خلال الأسبوع الأول ولكن تراجعت.

يعتقد المؤلفون أن هذا التقدم في الأعراض نفسه قد يحدث عند الرجال المصابين بمرض COVID-19 الخفيف إلى المتوسط.

وقال روسي، الأستاذ المشارك في أقسام علم الأمراض والأحياء الدقيقة والمناعة: "هذه النتائج هي الخطوة الأولى في فهم كيفية تأثير COVID-19 على الجهاز التناسلي الذكري وربما الصحة الإنجابية للرجال، سنبحث في طرق لتخفيف هذا التأثير، بما في ذلك استخدام الأدوية المضادة للفيروسات وعلاجات الأجسام المضادة واللقاحات."

قال مؤلفو الدراسة إن الدراسات المستقبلية تشمل أيضًا حالات النمذجة المرتبطة بـ COVID-19 الشديد ، مثل الحالات الموجودة مسبقًا مثل السمنة ومرض السكري ومتغيرات SARS-CoV-2 المثيرة للقلق.

تطورات جديدة أخرى

وجدت دراسة جديدة قدمت في المؤتمر السابع للأكاديمية الأوروبية لطب الأعصاب (EAN) أن مرضى COVID-19 يعانون من مشاكل معرفية وسلوكية بعد شهرين من خروجهم من المستشفى، وشملت القضايا المحددة ضعف الذاكرة والوعي المكاني ومشاكل معالجة المعلومات.