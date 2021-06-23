سعر صادم لأحدث إطلالات درة: الشنطة أغلى من الفستان

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

جذبت الفنانة التونسية درة الأنظار إليها، خلال خضوعها لجلسة تصوير مميزة شاركت بها متابعيها عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وتفاعل معها الجمهور في التعليقات، وكان بينهم زوجها رجل الأعمال المهندس هاني سعد، الذي علق بوضع «إيموشن» قلوب.

وظهرت «درة» في جلسة التصوير وهي مرتدية فستان من اللون الأصفر، وارتدت عليه حذاء رياضيا، وحملت الإطلالة توقيع دار أزياء «فندي».

وجاء سعر «الكيمونو »الذي ارتدته الفنانة درة، ويحمل توقيع دار أزياء «فيندي»، وهو عبارة عن قمميص طويل، أشبه بالفستان، مصنوع من الدانتيل بزخارف عين السمكة الصفراء، مع وجود جيوب رقعة في الأمام بأشكال وأحجام مختلفة، بـ1590 جنيه إسترليني، أي ما يزيد عن 34 ألف جنيه مصري، بحسب ما نشرته دار «فيندي» على موقعها الرسمي.

وأما الحقيبة التي حملت توقيع الدار ذاتها، ومصنوعة من الجلد الأصفر مع نقوش بيضاء ومزينة بقفل دائري ذات لمسة متناسقة، ويمكن حملها باليد أو ارتداؤها على الكتف أو الجسم، فيبلغ ثمنها 3350 جنيه إسترليني، أي ما يزيد عن 73 ألف جنيه مصري، وفقًا أيضًا لما نشرته الدار عبر موقعها.

إطلالة سابقة للفنانة درة باللون الأصفر

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تتألق فيها الفنانة التونسية درة، بإطلالة باللون الأصفر، حيث شاركت متابعيها من قبل على «إنستجرام»، بجلسة تصوير أثارت بها إعجاب متابعيها، وظهرت في الصور وهي مرتدية بدلة رياضية باللون الأصفر وتركت شعرها منسدلًا، معلقة على الصور: «كرسي التدليك المفضل لدي هو الاسترخاء والراحة والأناقة».

وتفاعل الجمهور معها في ذلك الوقت، وجاء من بين التعليقات: «بحب شكلها لأنه طبيعي، دايمًا جميلة ورقيقة، مفيش جمال بعد كده، جميلة جدًا يا درة».

واعتادت الفنانة التونسية درة، نشر جلسات التصوير التي تخضع لها عبر حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يلفت أنظار جمهورها وإعجابهم، وتظهر خلالها بإطلالات أنيقة وماكياج هادئ.