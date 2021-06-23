داعية إسلامي: خدمة الزوجة لأهل زوجها «يخرب البيوت» ويدمر الأسرة (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

قال الداعية الإسلامي الشيخ محمد أبو بكر، إن خدمة الزوجة لأهل زوجها يعد أحد أسباب دمار وهدم البيوت، وذلك خلال رده على سؤال حول خدمة المرأة لوالدة زوجها وأهله، وهل هو من الأمور التي يجب إلزام الزوجة بها أم لا.

وأضف الشيخ محمد أبو بكر، خلال مشاركته في برنامج «اسأل دعاء»، الذي تقدمه الإعلامية دعاء فاروق على قناة النهار، في تعليقه على إلزام الزوجة بخدمة أهل زوجها، «تعد مما دمر الأسر وهدم به البيوت.. يوم أن ألزمنا الناس بما لا يلزم به أحد لا دينيًا ولا خلقًا ولا شرعًا»، موضحًا أن حدود مسؤولية الزوجة هي مراعاة زوجها وأبنائها «زوجتك آخرها أنت وعيالك».

وتابع «أبو بكر»، أن خدمة والدة الزوج شرعًا تقع عليه «أمك خدمتها عليك أنت.. انزل اغسلها وامسحلها ووضب البيت وأطبخلها.. خدمتها شرعا عليك أنت»، مشيرًا إلى أن الزوجة إذ أقدمت على ذلك تطوعًا منها أو إكرامًا لزوجها فيجب عليه تقبيل يدها وقدمها، «لو هي عملت كدا تقبل يديها وقدمها عشان محدش يقولها أنتي منزليش ليه.. هي كانت نازلة تطوعا وتفضلا».

وأوضح الداعية الإسلامي أنه يوجد أمهات لا يتسمن بالخلق الطيب، «في أمهات دلوقتي بدل ما تقولها الكلام الحلوة.. هتقولها كلم تسم بدنها أو الانتقاد»، مشيرًا إلى أنه حين تأتي له شكوى من إحدى السيدات عن ذلك الموضوع يخبرها بألا تفعل ذلك إذا كان إلزاميًا، «عندنا مفهوم إن الأم هتدخلك الجنة أو النار، والزوجة كمان هتدخلك الجنة أو النار لأن دي حقوق ولا بد أن تكون الحقوق متوازية».