منى زكي ساخرة: أول مرة أحط لنفسي ميك أب عدل (صورة)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مقطع فيديو ساخر، شاركت به الفنانة منى زكي متابعيها عبر خاصية القصص المصورة لحسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، خلال ذهابها لحفل مجلة Enigma، الذي عقد بالأمس في أحد فنادق القاهرة الكبرى.

وظهرت «منى» داخل سيارتها، مستعرضة شكل «الميكب» الذي وضعته لنفسها، معلقة عليه بطريقة ساخرة «وأنا مش مصدقة إنى حطيت ميك أب لنفسي عدل لأول مرة».

وشهد حفل مجلة «enigma»، الذي أقيم مساء أمس، في أحد الفنادق بالقاهرة الكبرى، حضور عدد كبير من الفنانين، بينهم الفنان محمد فراج وزوجته بسنت شوقي، وهو ما يعد أول ظهور لهما عقب حفل زفافهما، وأيضًا الفنانة ليلى علوي ورزان مغربي والإعلامية بوسي شلبي.

منى زكي ولعبة نيوتن

وكانت الفنانة منى زكي، تصدرت تريند موقع البحث الشهير «جوجل»، عقب استضافتها في أحد البرامج التلفزيونية مؤخرا، وحديثها عن الكثير من القضايا التي تخص المرأة، وبطولتها لمسلسل «لعبة نيوتن» الذي حقق نجاحا كبيرا خلال عرضه ضمن سباق الدراما في رمضان الماضي.

وسط المسلسل الضوء على العديد من القضايا النسوية الهامة، التي ناصرت المرأة، وعلى رأسها الاغتصاب الزوجي والطلاق الشفهي، مشيرة إلى أنها مُناصرة لقضايا المرأة، ويجب أن يكون لها كيانها واحترامها ومكانتها في المُجتمع.

وتحدثت الفنانة منى زكي حينها عن قضية الاغتصاب الزوجي، قائلة «مش من حق الزوج إنه يعتدي على مراته، لا دين ولا قانون ولا أي حاجة بتقول كده، البنت لازم يبقى عندها ثقة في نفسها، جسمها ملكها حقيقي، حتى لو اتجوزت».

واستطردت حديثها خلال اللقاء: «الجواز مش معناه إن ده مش جسمها، ومش معناه إنها مبتمتلكش نفسها، لأ هي بتمتلك نفسها لغاية ما ربنا ياخدها، احنا مش حيوانات، حتى الحيوانات مبيعملوش كده».