«شهد» تروي تجربة تعرضها للاغتصاب الزوجي: ربطني وكتفني وكسرلي ضلع (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت سيدة تدعى «شهد» من محافظة الشرقية، تجربتها مع العنف الزوجي وتعرضها للضرب والإهانة على يد زوجها، وكذلك الاغتصاب الزوجي، وذلك خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «حديث القاهرة»، المذاع على قناة «القاهرة والناس»، وذلك لتستفيد منها السيدات، ويرفضن العنف بكل أشكاله.

وقالت «شهد» خلال المداخلة الهاتفية، «أنا عايزة أحكي تجربتي مع الاغتصاب الزوجي، الموضوع مش إني أمشي زوجي بمزاجي أنا وأوقاتي أنا، لا الموضوع أنت إزاي بتهيني وليه بتضربي وتغصبني وتبهدلني، وبعدين الجسم اللي أنت ضربته وهينته وبهدلته تطلب منه حاجة كويسة، ما أنت لسه ضاربني، إزاي يديك اللي أنت عايزه».

وأكملت أن إرغامها على العلاقة الزوجية كان نوع من العقاب، «أحيانا الراجل بيستخدم الموضوع ده عشان يغلس عليها، ويقهرها وكعقاب، جوزي كان بيقولي أنتي مش لاقية أكل وشرب في بيت أهلك عشان كدة اتجوزتيني، آخر يوم ليا في البيت كنت مربوطة ومتكتفة، وقام بالعلاقة الزوجية غصب عني، وقالي مش أنتي عايزة تمشي وتسيبي البيت، يبقى دي آخر حاجة أهو بالضرب والإهانة».

وأوضحت شهد أنها تطالب بالوقوف ضد الاغتصاب الزوجي، وليس العلاقة الزوجية، «هو ده اللي إحنا عايزين نلغيه ده اللي إحنا مش عايزين بناتنا يعانوا منه، أنا بتكلم إزاي ضرب ومد إيد وإهانة، وبعدين تطلب علاقة زوجية، أنا قدمت بلاغ بس عندي جهل بالقوانين، إزاي أقول حاجة زي كدة، ولما جه ساعة الخلع الشيخ جه عشان أفكر، شاف آثار الضرب في وشي، مع أن الخلع أخد سنة و4 شهور، مقاليش ارجعي مكانش ينفع».

واختتمت: «علامات الضرب فضلت في وشي أكتر من سنة، وفي ضلع عندي مكسور لحد دلوقتي في كتفي، وجوزي مش الوحيد، في منه كتير أوي، أنا مش عايزة بنتي أو بناتنا يعانوا من كدة».