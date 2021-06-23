«الإفتاء» توضح أعراض السحر والحسد: بينها الصداع والأرق

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

الخوف من الحسد والسحر أمر قد يصيب قلوب العديد من الأشخاص، ويسبب في بعض الأحيان الكثير من المشكلات النفسية والجسدية للشخص وذويه، ومع ذكره في القرآن الكريم، يبحث الأشخاص عن أعراضه وكيفية التأكد من إصابة الإنسان بهما وما هو العلاج السريع، وهو ما أجاب عنه دار الإفتاء المصرية.

دار الإفتاء: العين تحسد الإنسان

أكدت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الإلكتروني، أن العين لها تأثير على الإنسان من خلال الحسد، كما ورد في القرآن والسنة، وينبغي على الحاسد أن يبتعد عن هذا الخُلُق الذميم المنهي عنه شرعًا، فالحسد يضر الحاسد في دينه فيجعله ساخطًا على قضاء الله، ويضره في دنياه فيجعله يتألَّم بحسده ويتعذَّب ولا يزال في غَمٍّ وهَمٍّ، وعلى المؤمن أن يعلم أنَّه لا يضره الحسد إلا ما قَدَّره الله عليه، فلا يجري وراء الأوهام والدَّجَّالين، وينبغي عليه أن يُحَصِّن نفسه وأهله بقراءة القرآن والذكر والدعاء.

أعراض المس والسحر والحسد والعلاج

وكان الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أكد في بث مباشر سابق، أن الحسد والسحر ذكرهما الله تعالى في كتابه، موضحًا أن الحسد والسحر يكونان بلاءً من الله أو ابتلاءً، موضحًا أن الابتلاء يكون للعبد الطائع الذي يريد الله أن يختبر صبره وإيمانه، وأن البلاء يكون بسبب ذنوب العبد وتقصيره، ليكفر الله بالبلاء عنها، استنادًا لقوله تعالى: «نَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ».

أعراض السحر أو المس أو الحسد

وحددت الإفتاء عدة أعراض إذا ظهرت على الشخص، عليه التوجه للعلاج، وجاءت على النحو التالي:

- صداع متنقل

- صفرة في الوجه

- كثرة التعرق والتبول

- ضعف الشهية

- تنمل أو حرارة أو برودة في الأطراف.

- خفقان في القلب

- حزن وضيق في الصدر

- ألم متنقل أسفل الظهر والكتفين

- أرق في الليل

- انفعالات شديدة من خوف وغضب غير طبيعي.

- كثرة التجشؤ والتنهد

- حب الانعزال

- الخمول والكسل

- الرغبة في النوم

- مشكلات صحية أخرى لا سبب لها طبيًا أو عضويًا.

علاج الحسد

كان أمين الفتوى قد أكد أن العلاج من السحر والحسد يأتي بكثرة ذكر الله والحفاظ على الأذكار التي منها أذكار الصباح وأذكار المساء، والرقية الشرعية وقراءة القرآن الكريم، مشيرًا إلى اللجوء إلى الله والافتقار إليه، وقوله تعالى «واستعينوا بالصبر والصلاة».

الرقية الشرعية وتكون كالتالي:

- قراءة سورة البقرة على الأقل كل ثلاثة أيام مرة.

- قراءة الفاتحة وآية الكرسي والمعوذات صباحا ومساء والآيات الواردة فيها ذكر السحر والحسد.

- قراءة الفاتحة سبع مرات وآية الكرسي ثلاث مرات والمعوذات ثلاث مرات على كوب ماء ثم يشرب كاملا، وتكرار هذا ثلاث مرات في اليوم في الصباح وبعد العصر وليلا.

- قراءة الفاتحة سبع مرات وآية الكرسي ثلاث مرات والمعوذات ثلاث مرات على زيت الزيتون ويمسح به الجسد كاملا ما عدا أسفل القدمين صباحًا ومساء.

- قراءة الفاتحة سبع مرات وآية الكرسي ثلاث مرات والمعوذات ثلاث مرات على ماء بارد من الثلاجة، ويخلط معه أوراق السدر ويغتسل منه، ويكرر الأمر ثلاث مرات في اليوم، ولمدة أسبوع أو أكثر حتى تزول الأعراض .

- قراءة الفاتحة سبع مرات وآية الكرسي ثلاث مرات والمعوذات ثلاث مرات على عسل طبيعي ويؤكل منه باستمرار، وهذا كله يمكن عمله بنفسك ولا تحتاج الذهاب إلى قارئ للرقية الا عند الضرورة القصوى.

- أكل سبع تمرات من تمر العجوة

استنادًا للحديث الشريف عن سعد بن أبي وقاص – رضي الله عنه – قال: سمعت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقول:"من تصبح سبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سمّ ولا سحر" متفق عليه، والعجوة هي نوع من أنواع تمور المدينة.

- الحجامة

- إخراج الصدقات للمحتاجين لها نفع عظيم

- العبادات

الحفاظ على الصلاة وقراءة القرآن، والذكر والاستغفار، والإكثار من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، وقول حسبنا الله ونعم الوكيل، والإكثار من الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم-، وقول حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله راغبون.