رشاقة ليلى علوي في أحدث ظهور لها تجذب الأنظار.. كل ما تكبر تحلى (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

جذبت الفنانة ليلى علوي، الأنظار إليها خلال حفل مجلة «enigma»، الذي أقيم مساء أمس، في أحد الفنادق بالقاهرة الكبرى، وشهد الحفل حضور عدد كبير من الفنانين بينهم الفنان محمد فراج وزوجته بسنت شوقي، ليعد ذلك أول ظهور لهما عقب حفل زفافهما.

وتألقت الفنانة ليلى علوي، بارتدائها فستان من اللون الأصفر وعليه «شال» ذو ألوان متناسقة، وأظهر الفستان رشاقة الفنانة ليلي علوي، التي لفتت أنظار متابعيها بعدما نشرت الصور عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وتفاعل جمهور الفنانة ليلى علوي بالتعليقات المختلفة من بينها «كل ما تكبر تحلى.. جمالك وجمال الأصفر عليكي.. سكر محلي محطوط على كريمة.. أنتي بتصغري ولا بتكبري.. قمراية».

نصائح ليلى علوي في خسارة الوزن

وكانت الفنانة ليلى علوي كشفت عن سر رشاقتها والطريقة التي خسرت بها وزنها، خلال لقاء تلفزيوني سابق، وقالت إنها لا تكثر من تناول الطعام، ولا تأكل وجبة العشاء، وعندما تتعرض للجوع خاصة في المساء تتناول الزبادي بالليمون: «مباكلش ولو جوعت بالليل باكل زبادي بالليمون وده اكتشاف واللي عايز يخس ميتعشاش بالليل وياكل زبادي بالليمون وادعوا لي بعدها».

ونفت ليلي علوي قياس وزنها بشكل يومي، مشددة على أنها لا تفعل ذلك، لكنها تقيس وزنها كل فترة، قد تصل إلى 20 يوما.

فيلم ماما حامل

وكان فيلم «ماما حامل» الذي يعرض حاليًا في دور العرض، آخر الأعمال الفنية التي شاركت فيها الفنانة ليلى علوي، وهو من بطولة بيومي فؤاد وهدى الإتربي وحمدي الميرغني ومحمد سلام ونانسي صلاح، ومن تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، ومن إنتاج نيوسينشري ومصر العالمية وسينرجي فيلمز وماجيك بينز، وتوزيع دولار فيلم وأفلام أورينت.