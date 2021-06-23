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الامارات | مصر.. فيديو مخيف يوثق سقوط سيارة من أعلى "كوبري 6 أكتوبر"

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متابعة- الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. فيديو مخيف يوثق سقوط سيارة من أعلى "كوبري 6 أكتوبر" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، أمس، فيديو مخيف لسقوط سيارة من أعلى "كوبري 6 أكتوبر" في مصر.

وأظهر الفيديو لحظة سقوط السيارة، حينما تواجد أكثر من شخص بالشارع، من بينهم رجل كان يتناول الطعام، وفجأة نظروا لأعلى باتجاه كوبري 6 أكتوبر الذي يعلو رؤوسهم، وفوجئوا بسيارة بيضاء اللون تسقط عليهم من أعلى.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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