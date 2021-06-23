الامارات | مصر.. فيديو مخيف يوثق سقوط سيارة من أعلى "كوبري 6 أكتوبر"

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شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. فيديو مخيف يوثق سقوط سيارة من أعلى "كوبري 6 أكتوبر" والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، أمس، فيديو مخيف لسقوط سيارة من أعلى "كوبري 6 أكتوبر" في مصر.
وأظهر الفيديو لحظة سقوط السيارة، حينما تواجد أكثر من شخص بالشارع، من بينهم رجل كان يتناول الطعام، وفجأة نظروا لأعلى باتجاه كوبري 6 أكتوبر الذي يعلو رؤوسهم، وفوجئوا بسيارة بيضاء اللون تسقط عليهم من أعلى.
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