الامارات | مصر.. فيديو مخيف يوثق سقوط سيارة من أعلى "كوبري 6 أكتوبر"

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. فيديو مخيف يوثق سقوط سيارة من أعلى "كوبري 6 أكتوبر" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، أمس، فيديو مخيف لسقوط سيارة من أعلى "كوبري 6 أكتوبر" في مصر.

وأظهر الفيديو لحظة سقوط السيارة، حينما تواجد أكثر من شخص بالشارع، من بينهم رجل كان يتناول الطعام، وفجأة نظروا لأعلى باتجاه كوبري 6 أكتوبر الذي يعلو رؤوسهم، وفوجئوا بسيارة بيضاء اللون تسقط عليهم من أعلى.

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