كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 23 يونيو 2021 10:41 صباحاً - سترة البليزر من بين التصاميم التي لا تبطل موضتها رغم تبدُّل الصيحات واختلافها، فهي من القطع الأساسية في خزانة كل امرأة، وللمحجبات ننصحك باعتماد خيارات مدونات الموضة المصممة بأسلوب مختلف في عام 2021، فاختاري عدة أفكار محتشمة لجمال إطلالاتك.



موديلات بليزر طويل للمحجبات 2021:



عهود أشرف بتنسيقات عصرية للبليزر

عهود أشرف بتنسيق عصري للبليزر -الصورة من حسابها على الانستغرام





تفضِّل البلوغر المصرية المهتمة بالأزياء، عهود أشرف، تنسيق إطلالاتها بأسلوب عصري ومميز يليق بالشابات، ومنه تأنقت ببنطلون من الجينز الأزرق وتيشيرت أبيض مطبع مع بليزر برتقالي مميز، وأطلت في الخيار الثاني ببلوزة وبنطلون باللون الأبيض مع بليزر فوشيا وحجاب أبيض مزين بالزهور الملونة، للمسة مرحة ولافتة على إطلالاتها، وظهرت في الإطلالة الثالثة بتيشيرت أسود وبليزر مطبع باللونين الأسود والأبيض، مع بنطلون من الجينز الأزرق.

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تنسيق البليزر مع البنطلونات الواسعة من مي عبد الفتاح

مي عبدالفتاح بالبليزر المطبع -الصورة من حسابها على الانستغرام





تميل مي عبد الفتاح لتنسيقات الأزياء المحتشمة بالأسلوب المميز المناسب لمظهرها وأسلوبها، ومنه اختارت بنطلوناً أبيض واسعاً وتيشيرت مع بليزر مطبع باللون السماوي والبنفسجي، وأكملته بحجاب بنفسجي وآخر أبيض قطني مع حذاء بكعب عريض، وارتدَتْ في الإطلالة الثانية بنطلوناً واسعاً من الجينز الأزرق مع بلوزة بيضاء مطبعة بخطوط سوداء، وأكملت اللوك ببليزر أبيض طويل وحجاب بدرجة الأزرق النيلي.

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آية ممدوح بإطلالة اللونين الأسود والذهبي

آية ممدوح بتنسيق محتشم للبليزر -الصورة من حسابها على الانستغرام



لخيار مميز في مختلف المناسبات يمكنك تنسيق البليزر بأسلوب البلوغر المصرية، آية ممدوح، التي نسقت تنورة سوداء بليسيه وتيشيرت أسود مع بليزر باللون الأسود مزين من إحدى الجهتين بالترتر الذهبي، وأكملته باكسسوارات اللون الأسود مع حزام للخصر مزين باللون الذهبي.

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ميادة حمدان بالبليزر

ميادة حمدان ببليزر بلون الباستيل -الصورة من حسابها على الانستغرام





تعتمد البلوغر المصرية والموديل المحجبة، ميادة حمدان، على أحدث خطوط الموضة المحتشمة في إطلالاتها المختلفة، ومنه تألقت ببليزر طويل بلون الباستيل الأخضر مع تيشيرت أبيض مزين بالأسود وبنطلون من الجينز الأزرق، وأكملت اللوك باكسسوارات حيادية الألوان، وتزينت في الإطلالة الثانية ببليزر بصيحة الكاروهات الكلاسيكية باللونين الأسود والأبيض، مع تيشيرت أبيض وبنطلون من الجلد الأسود، وأكملت اللوك باكسسوارات سوداء لخيار يومي يليق بمختلف الإطلالات.



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