تسريحات ناعمة لأخت العروس من مصففة الشعر السعودية عقيلة الجبر

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 23 يونيو 2021 10:41 صباحاً - إذا كنت تتحضرين لزفاف أختك في وقت قريب، فأنت بالتأكيد تفتشين عن إحدى تسريحات الشعر العصرية والجذابة التي تكمل إطلالتك وتجعلها مثالية. وفي هذا الإطار، تلهمك مصففة الشعر السعودية عقيلة الجبر أجمل تسريحات الشعر، الناعمة والعصرية، التي تناسب أخت العروس، والتي تضفي على مظهرها الأناقة والرقي.

وفي هذا المقال، نرصد لك مجموعة مميزة من تسريحات الشعر الناعمة لأخت العروس، والتي استوحيناها من مصففة الشعر السعودية عقيلة الجبر.



تسريحة ذيل الحصان العالية بالفقاقيع

تسريحة ذيل الحصان العالية بالفقاقيع(الصورة من حساب عقيلة الجبر على إنستغرام)



لقد كانت هذه التسريحة موضة الشعر الأبرز خلال 2020، وهي لا تزال رائجة جداً، لتكون أحد أفضل الخيارات لك، فهي إحدى تسريحات ذيل الحصان الجذابة والعصرية، التي ترتكز على رفع الشعر بأسلوب ذيل الحصان، وجعل الذيل المنسدل على شكل فقاعات تصنعينها من خلال خصلات شعرك، وذلك على طريقة عقيلة الجير، أو باستخدام الأكسسوارات الناعمة.

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تسريحة الشينيون الفرنسية

تسريحة الشينيون الفرنسية(الصورة من حساب عقيلة الجبر على إنستغرام)



تعد تسريحة الشينيون الفرنسية أحد أفضل الخيارات لحفلات الزفاف، فهي أنيقة جداً وناعمة في الوقت نفسه. وتلهمك مصففة الشعر عقيلة الجبر أجمل تسريحة شينيون فرنسية، ترتكز على سحب كامل الشعر الى حدود الرقبة ولفه بطريقة لولبية وتثبيته جيداً.



تسريحة الريترو الكلاسيكية مع البوندانا

تسريحة الريترو الكلاسيكية مع البوندانا (الصورة من حساب عقيلة الجبر على إنستغرام)



تعود تسريحة الريترو الكلاسيكية بقوة هذا الصيف، فهذه التسريحة الراقية والأنيقة التي عرفت منذ السبعينات والثمانينات، تناسب حفلات الزفاف. اعتمديها في زفاف أختك مع البوندانا الذي تضعينه في منتصف الرأس، على أن تختاريه بلون يتناغم مع فستانك. هذه التسريحة التي استوحيناها من عقيلة الجبر، تعد خياراً رائعاً لصاحبات الشعر الطويل.

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تسريحة الكعكة العالية مع الخصلات المنسدلة على جانبي الوجه

تسريحة الكعكة العالية مع الخصلات المنسدلة (الصورة من حساب عقيلة الجبر على إنستغرام)



هذه التسريحة شبابية وناعمة، وتعد مثالية لأخت العروس، خصوصاً أنها تريحك من التعرق عند منطقة الرقبة. وتلهمك عقيلة الجبر إحدى تسريحات الكعكة العالية الجذابة والمميزة، التي تعتمد على رفع كامل الشعر عند تاج الرأس وجعله على شكل كعكة ملفوفة. ولإضفاء لمسة حيوية على مظهرك، اتركي بعض خصلات الشعر الأمامية منسدلة على جانبي الوجه.



تسريحة الشعر نصف المرفوع المستقيمة

تسريحة الشعر نصف المرفوع المستقيمة(الصورة من من حساب عقيلة الجبر على إنستغرام)



كذلك، تلهمك مصففة الشعر السعودية عقيلة الجبر واحدة من أجمل تسريحات الشعر نصف المرفوع، وهي تسريحة الشعر نصف المرفوع المستقيم، التي تمنح المرأة إطلالة أنثوية جذابة. يكفي أن ترفعي كامل الغرة الى منتصف الرأس وتثبتيها بخصلة من الشعر، وترك باقي الشعر منسدلاً على الظهر. واتركي أيضاً خصلتي شعر أماميتين منسدلتين على جانبي الوجه.

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