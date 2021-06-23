تحذير من ترك الأطفال والحيوانات في السيارة تحت أشعة الشمس

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

حذر نادي السيارات ADAC الألماني من ترك الأطفال والحيوانات في السيارة، التي تم صفها للانتظار تحت أشعة الشمس الساطعة خلال فصل الصيف، حتى ولو لفترة قصيرة.

وعلل الخبراء الألمان ذلك بأن درجة الحرارة داخل السيارة، التي تم صفها للانتظار تحت أشعة الشمس الساطعة، قد تصل سريعا إلى نحو 60 درجة مئوية، مما يشكل خطرا كبيرا على حياة الأطفال والحيوانات.

وقام النادي الألماني بإجراء اختبار في ظل درجة حرارة خارجية تبلغ 28 درجة مئوية. وأظهرت نتائج الاختبار أن درجة الحرارة داخل السيارة ارتفعت مع غلق النوافذ إلى 38 درجة مئوية في غضون 10 دقائق وإلى 45 درجة مئوية بعد مرور 20 دقيقة.

ومع خفض اثنين من النوافذ بعض الشيء ارتفعت درجة الحرارة داخل السيارة إلى 36 و42 درجة مئوية على الترتيب. وبعد مرور ساعة كاملة ارتفعت درجة الحرارة داخل السيارة إلى 60 درجة مئوية تقريبا.

وتشكل هذه الدرجات العالية خطرا كبيرا على حياة الأطفال والحيوانات؛ حيث يرتفع خطر إصابتهم بضربة حرارية، والتي تؤدي إلى الموت.