في ذكراها العاشرة.. هاني شاكر يوجه رسالة مؤثرة لابنته: «أحلى ملاك نزل على الأرض»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في الذكرى العاشرة لرحيل ابنة الفنان هاني شاكر، وجه لها رسالة مؤثرة تعبيرًا عن حزنه عليها، الذي مازال ينخر في قلبه، ونشرها عبر حسابه الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

ونشر «هاني» صورة ابنته الراحلة دينا، معلقًا عليها «دينا حبيبتي ونور عيني وحشتيني ووحشتي كل اللي بيحبوكي يا أغلى وأحلى ملاك نزل على الأرض النهارده الذكرى العاشرة لرحيلك ربنا يرحمك ويجمعنا بيكي إن شاء الله في الجنة مع كل اللي بتحبيهم نسألكم الفاتحة».

وتفاعل معه أصدقاؤه من الوسط الفني بالدعاء بالرحمة والمغفرة لابنته منهم الفنانة لطيفة والفنانة جومانا مراد والفنانة دنيا عبدالعزيز وغيرهما.

رحيل ابنة الفنان هاني شاكر

وكانت «دينا» ابنة الفنان هاني شاكر، دخلت في صراع مرير مع سرطان المعدة، فسافرت للعلاج بالخارج، وظلت في باريس لمدة عامين تقريبًا، لكن محاولات العلاج باءت فشل، وحين رغبت في السفر إلى الصين بعد اكتشافهم لعلاج جديد، رحلت.

ووصف الفنان هاني شاكر في لقاء تلفزيوني سابق له «الموضوع محتاج نضال داخلي جوايا كبير جدًا عشان أقدر أرجع تاني الساحة الفنية».

وأكد نقيب المهن الموسيقية، أن «كل المحاولات التي أبذلها بشأن العودة تكون من أجل الجمهور فقط، الذي يطالبني دومًا بألا أتركهم أو أعلن اعتزالي، وهذا دافع كبير لي للعودة، لكن حزني على دينا ابنتي هيفضل موجود العمر كله».

وكشف هاني شاكر أن ابنته أوصته في آخر كلماتها بألا يبتعد عن الساحة الغنائية، ويُباشر أعماله بشكلٍ طبيعي، موضحًا: «ابنتي كان تغضب عندما كنت أعتذر عن أي حفل أو أعمال جديدة طوال فترة وجودي معها في المستشفى».