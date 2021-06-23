خبيرة علاقات أسرية: الرجل يمر بـ7 مراحل بعد الطلاق

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت ريهام راغب، خبيرة علاقات أسرية، إن الرجل يمر بـ7 مراحل بعد الطلاق أولهم مرحلة السعادة والحرية لكن لا تطول حيث تتحول فجأة إلى شيء يشبه الصدمة بعد أن يشعر باختفاء السكينة من المنزل، مضيفة: «حتى المسؤولية اللي بيتسمتع بيها الراجل بيحس إنها اتشالت منه».

وأضافت «راغب» خلال استضافتها في برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية dmc اليوم الثلاثاء، أن الرجل يدخل في المرحلة الثانية التي ينكر فيها الطلاق، أما المرحلة الثالثة تشمل الغضب وإلقاء اللوم على الآخرين من أجل أن يصدر صورة الضحية أمام الآخرين.

وأكدت خبيرة العلاقات الأسرية أن الرجل لديه كبرياء ولا يريد ذكر أنه تأثر بالطلاق، مشيرة إلى أن أغلب الرجال يدخلون مرحلة رابعة، وهي عدم الاستقرار بعد فترة من الطلاق، لذا يحاول إرجاع العلاقة وإذا رفضت زوجته يشعر بإحباط شديد وهي المرحلة الخامسة وهي أسوأ المراحل ويحاول الدخول في علاقات جديدة ويتصرف بطريقة غير متزنة.

وتابعت خبيرة العلاقات الأسرية: «الرجل يشعر بالوحدة بشكل كبير، ولا يحب الرجل أن يعيش مع أصدقائه فقط ولكن يريد منزل وأسرة كاملة، بس الراجل بعد مرحلة الإحباط بيقف مع نفسه ويدخل مرحلة التقبل وهي المرحلة السادسة وساعتها الرجل بيراجع نفسه وهي أكتر مرحلة ممكن الزوجين يرجعوا لبعض فيها عشان الزوج بيفوق وبيبقى عاوز يصحح اللي فات».

وأشارت إلى أن المرحلة السابعة هي مرحلة الترميم التي يعمل فيها الرجل على مواكبة المرحلة الجديدة حيث يحدد الرجوع أو الدخول في علاقة زواج جديدة من أجل أن يشعر بالاستقرار، لافتا إلى أن السيدة تمر بهذه المراحل السبعة لكن بطريقة أسرع من الرجل.