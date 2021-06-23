إطلالات اليوم: سمية الخشاب بفستان أخضر.. وياسمين صبري جذابة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حسابهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

- ياسمين صبري:

تألقت الفنانة نسرين طافش، إذ ارتدت فستان طويل باللون الموف، مزود بأكمام، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

- لقاء الخميسي:

ارتدت الفنانة لقاء الخميسي، بلوزة باللون الأسود، ونسقت مع إطلالتها بنطلون جينيز فاتح، واعتمدت مكياجا هادئا، وأختارت أن تترك شعرها منسدلا.

- مي عمر:

ظهرت الفنانة مي عمر بفستان قصير فوق الركبة باللون الأحمر، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا على الجانبين، وارتدت إكسسورات مكونة من أقراط طويلة، أسورة، خواتم.

- روجينا:

طلت الفنانة روجينا بفستان طويل باللون الكافيه الغامق، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، وساعة يد، وكلاتش باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت خصلات شعرها مرفوعة لأعلى، وارتدت إكسسورات مكونة من حلق، خاتم، ومجموعة أساور.

- هاجر أحمد:

ارتدت الفنانة هاجر أحمد فستانا طويل باللون الأسود، كت وبدون بأكمام، ويتميز بأنه مكشوف عند منطقة الصدر، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون البيج الفاتح، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا للخلف، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون البيج.

- سمية الخشاب:

أما الفنانة سمية الخشاب ظهرت مرتدية فستان طويل باللون الأخضر، كت وبدون أكمام، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت أن تترك خصلات شعرها الويفي منسدل على كتفيها.