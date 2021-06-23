الامارات | مخيم الأطفال في «دبي للسيدات».. إبداع في أجواء من المرح

شكرا لقرائتكم خبر عن مخيم الأطفال في «دبي للسيدات».. إبداع في أجواء من المرح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يُنظم نادي دبي للسيدات، خلال الفترة من الرابع إلى الثامن من يوليو المقبل، مخيمه الافتراضي الثاني لصيف 2021، ويستهدف الأطفال الذين تراوح أعمارهم بين سبع و12 عاماً، بهدف توفير وجهة آمنة لقضاء وقت نوعي في موسم الإجازة الصيفية، ضمن أنشطة متنوّعة تراوح بين الحصص الفنية والإبداعية، وحصص فن الطبخ المبتكر، بالإضافة إلى النشاط الرياضي المرح، تعزيزاً للاهتمام باللياقة البدنية، وتحفيزاً للطاقة والنشاط، وسط أجواء من البهجة والحماسة.

وأكدت مديرة نادي دبي للسيدات بالإنابة، المها البستكي، أهمية المخيمات الصيفية، «وما تشكله من عامل جذب للأطفال، من خلال توفير أنشطة تسهم في استثمار أوقات الفراغ بكل ما هو مفيد، وتعليمهم مهارات فنية وإبداعية جديدة، تضيف إلى ذخيرتهم المعرفية، وتمكينهم من قضاء أوقات حافلة بالمرح، وهم آمنون في بيوتهم».

وأشارت إلى حرص حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، وتوجيهات سموها بتوفير أنشطة صيفية ذات مضمون نوعي، ضمن أجواء تحافظ على سلامة الأطفال، وتحميهم في ظل جائحة «كوفيد-19»، بالتوازي مع حرص النادي، واستراتيجيته الرامية إلى توفير أنشطة رياضية وترفيهية وصحية واجتماعية للمرأة والطفل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news