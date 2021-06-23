الامارات | 6 أيام مع النجوم وصناع السينما في أسوان

شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أيام مع النجوم وصناع السينما في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت سلطات محافظة أسوان بصعيد مصر جاهزيتها لاستقبال النسخة الخامسة من مهرجان أفلام المرأة، الذي يحمل اسم المحافظة التاريخية.

وتنطلق عروض المهرجان وفعالياته غداً وتستمر ستة أيام، بمشاركة عدد من نجوم وصناع السينما، من المصريين والعرب والأجانب.

ورحبت الأوساط السياحية بإقامة النسخة الخامسة من المهرجان، واعتبرته عاملاً مهماً للتنشيط السياحي، وجذب مزيد من السياح لزيارة أسوان، والاستمتاع بمعالمها الأثرية، ونيلها وطبيعتها الخلابة.

وقال رئيس الجمعية المصرية للتنمية الأثرية والسياحية، أيمن أبوزيد، إن مثل هذه المهرجانات تسهم في الترويج لقطاع السياحة الثقافية بالبلاد، مطالباً السلطات المعنية بتقديم الدعم اللازم لمهرجان أسوان لأفلام المرأة، ومهرجان الأقصر للسينما الإفريقية.

وكانت إدارة مهرجان أسوان، قد أعلنت تفاصيل نسخته الخامسة، التي تشهد ضمن فعالياتها عرض 12 فيلماً طويلاً، و14 فيلماً قصيراً، إلى جانب عروض أفلام الورش.

كما أعلن المهرجان أسماء لجان تحكيم مسابقاته لهذا العام، إذ اختيرت الفنانة المصرية صفية العمري لرئاسة لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة، والتي تضم في عضويتها المخرجة الهولندية أنجريت فيتسما، والمخرجة الألبانية لينديتا زتشياري، والمبرمج الروماني أوكتافيان دانسيلا.

واختيرت المخرجة الفلسطينية نجوى نجار لرئاسة لجنة تحكيم جائزة الاتحاد الأوروبي لأفضل فيلم أورومتوسطي من بين الأفلام المشاركة في مسابقة الفيلم الطويل، واختيرت الفنانة التونسية درة لرئاسة لجنة تحكيم جائزة الفيلم المصري.

وأعلنت إدارة المهرجان، عن تكريم عدد من الفنانين والسينمائيين المصريين والعرب والأجانب هذا العام، بينهم الفنانة الفرنسية ماشا ميريل، والمخرجة الفلسطينية نجوى نجار، والفنانات المصريات: إلهام شاهين، ودنيا سمير غانم، والمخرجة المصرية ساندرا نشأت.

ويهدي المهرجان نسخته الخامسة، إلى روح المخرجة التونسية الراحلة مفيدة التلاتلي.

• 12 فيلماً طويلاً، و14 قصيراً، يعرضها المهرجان.

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