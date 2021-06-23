الامارات | مقهى غير عادي.. النادل روبوت يديره «أصحاب همم»

شكرا لقرائتكم خبر عن مقهى غير عادي.. النادل روبوت يديره «أصحاب همم» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتح، أخيراً، مقهى جديد في العاصمة اليابانية طوكيو، إذ لا يطلب الزبائن طلباتهم من أشخاص عاديين، ولكنهم يطلبونها من روبوت، يتم التحكم فيه عن بُعد، من قبل أشخاص من أصحاب الهمم، أو لديهم صعوبة في الخروج.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه)، أمس، أن الروبوت الذي يعمل في المقهى، ويحمل اسم «أفاتار روبوت»، يبلغ طوله نحو 120 سنتيمتراً، وهو ذاتي التحرك، ويقدم المشروبات للزبائن الجالسين على الطاولات.

ويشغل أشخاص عاديون الروبوت من المنزل، ويتناوبون على المهام التي يقوم بها النادل في المقهى، ويحرك هؤلاء المشغلون الروبوتات من خلال أصابعهم، أو ذقونهم، أو أجزاء أخرى من جسدهم.

يشار إلى أن المقهى ليس الأول من نوعه، ولكنه الأول المفتوح بصورة مستمرة، وطورت الروبوتات، مختبرات شركة «أوري»، التي تتخذ من طوكيو مقراً لها.

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