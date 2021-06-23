الامارات | أنجلينا جولي تضيء على أزمة اللاجئين في بوركينا فاسو

شكرا لقرائتكم خبر عن أنجلينا جولي تضيء على أزمة اللاجئين في بوركينا فاسو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجرت المبعوثة الخاصة لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الممثلة الأميركية أنجلينا جولي، زيارة إلى بوركينا فاسو، لإبداء التضامن مع المتضررين وسط أزمة اللجوء في البلاد.

وأحيت جولي فعاليات اليوم العالمي للاجئين الأحد الماضي في مخيم جودوبو للاجئين في بوركينا فاسو في منطقة الساحل، إذ أنهت زيارة استمرت يومين.

وتحدثت جولي مع اللاجئين الماليين في المخيم والنازحين داخلياً في مناطق الوسط والشمال والساحل الأكثر تضرراً في البلاد.

وسلطت جولي الضوء خلال زيارتها على الأزمة الإنسانية في منطقة الساحل.

وتكافح بوركينا فاسو حركة تمرد مستمرة منذ سنوات مرتبطة بتنظيمات متطرفة مثل «القاعدة» و«داعش»، حيث أسفر ذلك عن مقتل ونزوح آلاف الأشخاص.

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