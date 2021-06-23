الامارات | «الشارقة للكتاب» يستقبل الترشح لجوائز دورته الـ 40

شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة للكتاب» يستقبل الترشح لجوائز دورته الـ 40 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فتحت هيئة الشارقة للكتاب باب المشاركة في جائزة الشارقة للترجمة «ترجمان»، وجوائز الدورة الـ40 من معرض الشارقة الدولي للكتاب: (جائزة الكتاب الإماراتي، وجائزة أفضل كتاب عربي، وجائزة أفضل كتاب أجنبي، وجائزة تكريم دور النشر).

وأعلنت الهيئة أنها ستتلقى المشاركات حتى نهاية أغسطس المقبل.

ويخصص معرض الشارقة الدولي للكتاب للفائزين عن فئة الكتاب الإماراتي جوائز يبلغ مجموعها 300 ألف درهم، تتوزع على: أفضل كتاب إماراتي (في مجال الرواية) 100 ألف درهم، وأفضل كتاب إماراتي (في مجال الدراسات) 100 ألف درهم، وأفضل كتاب إماراتي في مجال الإبداع (وتخصص هذه الدورة لأدب الرحلات) ويبلغ قدر الجائزة 50 ألف درهم، وأفضل كتاب إماراتي (مطبوع عن الإمارات) ويحصل الفائز على 50 ألف درهم.

وحددت الهيئة للراغبين في التقدم والمشاركة بهذه الفئة مجموعة من الشروط، أبرزها أن تكون الأعمال المشاركة جديدة ومتفرّدة في موضوعاتها، وألا يكون قد مرّ على إصدار طبعاتها الأولى عامان، كما نصّت على أن تكون النسخ المترشحة أصليّة وليست إعادة لطبعة قديمة، ولم يسبق لها الفوز بأي جائزة محلية أو عربيّة أو عالميّة.

وتثميناً لأهمية ما يقدمه حقل السرد العربي في مجال الرواية، يخصص المعرض جائزة «أفضل كتاب عربي في مجال الرواية» التي تحتفي من خلالها بهذا النوع الأدبي، وتدعم أصحاب التجارب المتميزة، إذ رصد للفائز بالجائزة 150 ألف درهم.

ومن أبرز الشروط المطلوبة للمشاركة بهذه الفئة أن يكون العمل الروائي المتقدم للمنافسة مكتوباً باللغة العربية الفصيحة، بمحتوى جديد ومتفرّد، كما اشترطت ألا يكون قدّ مرّ عامان على إصدار الطبعة الأولى من العمل، وأن يكون روائياً وليس مجموعات قصصية أو مقالات.

وتهدف جائزة أفضل كتاب أجنبي بالمؤلفات المكتوبة باللغة الإنجليزية، إلى الإضاءة على جديد الأعمال الأدبية الأجنبية، لخلق حوار مع مختلف ثقافات العالم، وتُمنح لفئتين: «أفضل كتاب أجنبي خيالي» و«أفضل كتاب أجنبي واقعي»، ويبلغ قدرها 100 ألف درهم (50 ألفاً لكل فئة).

وتشترط الجائزة على المترشحين لهذه الفئة أن تكون الأعمال المقدمة أصلية ومتفرّدة في موضوعاتها، وألا يكون قد مرّ على إصدار طبعاتها الأولى عامان، كما يشترط عدم فوز بجائزة محلية أو عربية أو عالمية قبل آخر موعد من تقديم طلبات المشاركة.

وسعياً لترجمة اهتمام الشارقة بتطوير صناعة ونشر الكتاب على المستوى المحلي والعربي والعالمي، وتكريماً لجهود الناشرين المتميزين، يخصص المعرض جائزة «الشارقة لتكريم دور النشر»، والتي تضم ثلاث فئات: أفضل دار نشر محلية، وأفضل دار نشر عربية، وأفضل دار نشر أجنبية، إذ رصد جائزة قدرها 75 ألف درهم بواقع 25 ألفاً لكل فئة.

وحدّدت الجائزة لدور النشر الراغبة في الترشّح أن يكون المتقدّم مشاركاً في دورة معرض الشارقة الدولي للكتاب، وأن يتوافر لديه التميّز في النشر والتخصص، وأن يمتلك إصدارات تحقق منفعة علمية وتلبي احتياجات قطاعات مهمة في المجتمع، كما يجب أن يكون عضواً في اتحادات الناشرين محلياً وإقليمياً وعالمياً، إلى جانب ذلك وضعت الجائزة شروطاً تنصّ على أن تمتلك الدار ما لا يقل عن 10 إصدارات خلال سنة ترشّحها للجائزة في مجال التخصص.

مدّ جسور التواصل

تبلغ قيمة جائزة الشارقة للترجمة «ترجمان»، مليوناً و300 ألف درهم، وتعد الجائزة العالمية الأولى من نوعها في مجال الترجمة والتأليف.

وتهدف «ترجمان» إلى مدّ جسور التواصل الحضاري والإنساني بين مختلف الثقافات، من خلال فتح المجال أمام دور النشر العالمية والعربية التي تمتلك ترجمات أجنبية، بأي لغة من اللغات، للمشاركة بأكثر من عمل ورقي، على أن يفوز واحد منها فقط، شرط أن تكون الأعمال أصلية وصادرة بطبعتها الأولى باللغة العربية، وأن تستلهم في مضامينها الحضارتين العربية أو الإسلامية.

• المعرض يخصص للفائزين عن فئة الكتاب الإماراتي جوائز يبلغ مجموعها 300 ألف درهم.

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