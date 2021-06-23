الامارات | حاكم الشارقة يطلع على كنز أثري اكتشف في مليحة

شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم الشارقة يطلع على كنز أثري اكتشف في مليحة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اطلع صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس، خلال زيارته مبنى هيئة الشارقة للآثار، على أحدث الاكتشافات الأثرية المتمثلة في كنز أثري مكون من العملات التي وجدت في زمزمية فخارية بمنطقة مليحة.

واستمع سموه إلى شرح مفصل من مدير عام هيئة الشارقة للآثار، الدكتور صباح عبود جاسم، حول مكونات الكنز الأثري الذي اكتشف أثناء عمليات المسح والتنقيب.

وبحسب الدراسة الأولية تبين أن العدد الإجمالي للعملات المكتشفة 409 عملات من فئة الدراخما الرباعية التي يراوح وزنها ما بين 16 و17 غراماً مكونة جميعها من مادة الفضة، وتمثل جميع العملات المكتشفة في الجرة عملات نادرة وبعضها لم يتم تسجيله في السابق، إذ تعد فئة جديدة من عملات مليحة.

وصنفت العملات بحسب القالب لنوعين: الأول قالب ذو وجه واحد وعدد العملات فيه 385 عملة، وهي عملات نادرة تم تسجيل ثلاث عملات منها في السابق فقط في مليحة، وتعتبر من الإصدارات العامة في شبه الجزيرة العربية وقد تعود إلى الفترة السلوقية أي في القرن الثالث قبل الميلاد. والنوع الثاني قالب ذو وجهين وعدد العملات فيه 24 عملة يعد بعضها نادراً جداً لم يسبق تسجيله من قبل أو معرفته، ويمكن تأريخها إلى القرن الثاني قبل الميلاد.

• 409 عملات من فئة الدراخما الرباعية التي يراوح وزنها ما بين 16 و17 غراماً مكونة جميعها من مادة الفضة.

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