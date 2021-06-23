الامارات | 71 مخطوطة مصورة جديدة في الجامعة القاسمية

شكرا لقرائتكم خبر عن 71 مخطوطة مصورة جديدة في الجامعة القاسمية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقت دار المخطوطات الإسلامية بالجامعة القاسمية عدداً من المخطوطات المصورة المهداة من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس الجامعة القاسمية، وهي 71 مخطوطة مصورة ورقية ملونة، تضاف إلى سلسلة المخطوطات التي درج سموه على إهدائها للدار.

وتشكل تلك المخطوطات واحدة من أنفس المخطوطات وأندر الوثائق المحفوظة بالأكاديمية الوطنية البرتغالية (أكاديمية لشبونة للعلوم GCSE) ومعظم المخطوطات مكتوب باللغة العربية، وبعضها بالعربية والبرتغالية.

وأعرب القائم بأعمال مدير الجامعة القاسمية الدكتور عواد الخلف، عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، على عناية سموه الدائمة بدار المخطوطات الإسلامية بالجامعة، وحرصه على تزويدها بأهم المخطوطات على مستوى العالم لتظل الدار مركزاً لأنفس المخطوطات، ومقصداً للباحثين والمتخصصين.

وأوضح أن صاحب السمو حاكم الشارقة أهدى الدار تلك المجموعة من مصورات المخطوطات النادرة في شتى العلوم والتي أُهديت لسموه مع منحه وسام الأكاديمية وعضويتها في حفل بهيج أقيم تكريماً له في أكتوبر 2013 بمبنى الأكاديمية في العاصمة البرتغالية لشبونة، وحضره جمع من العلماء والدبلوماسيين والسياسيين العرب والأجانب.

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