«خلقت لأحيا».. أصالة «تصرخ» في جلسة تصوير جديدة

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شاركت الفنانة أصالة متابعيها عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بأحدث جلسة تصوير خضعت لها وظهرت من خلالها بشكل مختلف عن جلساتها السابقة، وأثارت تفاعل بين متابعيها في التعليقات.

وظهرت «أصالة» في جلسة التصوير بشكل جديد، إذ كانت تصرخ في إحدى صورها، وفي صورة أخرى تضحك، وعلقت على الصور قائلة «الحياة فرصة لمن يهواها وأنا خُلقت لأحيا».

وجاءت جلسة التصوير بعدسة محمد سيف، ومصفف الشعر داني، أما الفستان الأبيض يحمل توقيع مصممة الأزياء مرمر حليم.

وتفاعل متابعوها في التعليقات على الصور، كان أولهم ابنتها «شام الذهبي» التي علقت قائلة «قلبي على جمالك وصوتك لما تصرخي علي»، وأيضًا المطرب أحمد سعد «هي الحلاوة عاوزة منك إيه»، والفنانة كندة علوش التي علقت قائلة:«ما أحلاكي حبيبتي إن شاء الله على طول فرحانة».

شقيقة أصالة تشن عليها هجوما عنيفا

وقبل أيام شنت ريم نصري، هجوما عنيفا على شقيقتها الفنانة أصالة نصري، عبر حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، ونشرت لها صورتها في حفل زفاف الإعلامية جيسيكا عازار، الذي أقيم في 11 يونيو، وأحيته الفنانة السورية وأرفقت الصورة بتعليق مهاجم لها.

وذكرت «ريم» في تعليقها المهاجم لشقيقتها الفنانة السورية أصالة: «زمن الماديات والكذب والنفاق والتملق، زمن فيه الإنسان بيطلع من جلده ومن دمه وبيغيره حسب مصالحه وصورته الشيطانية اللي بتظهر بهيئة ملاك، زمن كذاب وحياة بشعة وسخيفة بتلبقلك».

وكانت الفنانة أصالة أحيت حفل زفاف الإعلامية اللبنانية جيسيكا عازار، الذي أقيم في قصر جنبلاط في منطقة البرامية قضاء صيدا، وكان الاحتفال أسطوريًا، من بداية إطلالة العروس التي تشبه إطلالات الملكات، وحتى تصميم القاعة وتفاصيل الحفل والحضور.