"التفاح في ورق".. كيف تخزين الأطعمة لأطول فترة ممكنة خلال الصيف؟



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

في فصل الصيف ومع ارتفاع درجات الحرارة، دوما ما نكون متخوفين من تلف بعض الأطعمة وفسادها بسبب الطقس الحار.

وهناك بعض النصائح المهمة التي تساعد على الاستماع بالفاكهة الطازجة والجبن وغيرها من الأطباق الشهية لفترة أطول بكثير من المتوقع، وذلك وفقا لما ورد في موقع "brightside".

1- توت أو فراولة + خل + ماء:

امزجي خل التفاح والماء، ثم اشطفي التوت في هذا المحلول، وصفيه، وضعيه في وعاء مبطن بالورق، واحفظيه في الثلاجة، المحلول ضعيف، لذا لن تتذوق الخل، وسيستمر التوت لفترة أطول.

2- كرفس، بروكلي، خس + ورق ألومنيوم:

هذه الطريقة بسيطة جداً، لفي البروكلي أو الكرفس أو الخس بالكامل بورق الألمنيوم، ستبقى طازجة لمدة 2-3 أسابيع أو أكثر.

3- جبن + ورق زبدة:

سيبقى الجبن أفضل إذا قمتِ بلفه بورق زبدة ووضعه في وعاء من الزجاج، ويمكنك أيضًا وضعه في علبة بلاستيكية، لكن اتركيه مفتوحًا قليلا، واحتفظي به في جزء دافئ من الثلاجة.

4- المشمش:

أفضل ما يتم الاحتفاظ به هو المشمش غير الناضج قليلاً الذي لا يحتوي على بقع أو عيوب أخرى، إذا كان هناك الكثير للتخزين، فضعيهم في صندوق، ولفي كل منهم في ورق زبدة، يمكنك أيضًا استخدام وعاء نظيف به حجيرات، مثل صينية البيض، ينضج المشمش عند 50-59 درجة فهرنهايت (10-15 درجة مئوية)، يجب تخزين الناضج منه في الثلاجة في كيس ورقي.

5- زنجبيل + ماء مغلي أو ورق زبدة:

إذا كنتي لا تهتمي كثيرًا بالخصائص الصحية للزنجبيل ولكنك قلقة بشأن مذاقه، فاحفظيه في الفريزر.

وإذا كنتي ترغبين في الاحتفاظ بها طازجة لفترة طويلة، جففيه قليلاً في الشمس، ثم لفيه في ورق زبدة وضعيه في مكان بارد ومظلم، طريقة أخرى هي نقعه في الماء المغلي ووضعه في الثلاجة.

6- اللحوم + نبات الروزماري:

يمكنك تخزين اللحوم الطازجة بدون الثلاجة لمدة 4-6 أيام، بوضع أوراق نبات الروزماري حولها (تفي بالغرض أيضًا الفجل أو الشيح)، ولفيها بقطعة قماش مبللة بالخل وضعيها في مقلاة أو صندوق خشبي، اشطفي اللحم بالماء قبل الطهي، من الأفضل أن يتم تغليف اللحوم في الفريزر بورق الألومنيوم.

7- بصل أخضر + زجاجة + فريزر:

طريقة بسيطة لتجميد البصل الأخضر هي تقطيعه ووضع القطع في زجاجة بلاستيكية، جففيها قليلًا قبل وضعها في الفريزر، إذا قمتي بذلك بشكل صحيح، يمكنك تخزينه حتى الشتاء.

8- الطماطم + سيقان لأعلى أو لأسفل:

احتفظي بالطماطم غير الناضجة مع وضع سيقانها لأسفل في كيس ورقي أو في طبقة واحدة في صندوق مخزن في مكان بارد حتى تصبح حمراء، إذا كانت هناك فاكهة قريبة، فسوف يسرع الإيثيلين عملية النضج، يجب تخزين الطماطم الناضجة في درجة حرارة الغرفة، ويفضل دون أن تلمس الطماطم بعضها البعض.

9- تفاح + ورق:

قومي بلف الأشياء الجيدة بعناية في ورق (وليس في ورق جرائد)، إذا كان لديك الكثير من التفاح، يمكنك تغطية كل طبقة بطبقة من الورق، قومي بتخزينها في زاوية باردة ومظلمة بعيدًا عن البطاطس قدر الإمكان.

10- الخضروات الورقية + ماء + كيس بلاستيكي:

من السهل القيام بذلك عن طريق وضع الخضروات في وعاء من الماء وتغطية الخضروات بكيس بلاستيكي، ثم ضعهم في مكان بارد.

11- زبدة + فرن:

تسمح هذه الطريقة القديمة بتخزين الزبدة لمدة 1-3 سنوات، ضعي البرطمانات المعقمة على صينية وضعي الزبدة بداخلها، تُوضع الزبدة في الفرن (230 درجة فهرنهايت أو 110 درجة مئوية) لمدة 15-20 دقيقة، ثم أضيفي المزيد من الزبدة في البرطمانات، ولفي الأغطية واتركيها 45 دقيقة أخرى في الفرن،ثم برديها وضعيها على الرف.