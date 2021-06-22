كورونا اليوم: لقاح جديد فعال بنسبة 92%.. وسر زيادة الانتقال في المتغيرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

نتطلع جميعًا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه "كوفيد-19" بحياتنا.

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لقاح جديد فعال بنسبة 92%

حالة من التفاؤل انتابت العالم بعد الإعلان عن وجود لقاح فعال بشكل كبير ضد فيروس كورونا فى كوبا، لما لديه فعالية تصل إلى 92.28% فى التجارب السريرية التى تم تطويرها فى مركز الهندسة الوراثية والتكنولوجية الحيوية في البلاد، وفق ما ذكر موقع sundayvision

وأفاد مختبر مركز الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية الذي يعمل على اللقاح المضاد للبكتيريا "عبد الله" ، أن هذه الفعالية تبلغ 92 في المائة، مما يجعله يضاف إلى السباق لينافس لقاحات أخرى مثل فايزر وسبوتنيك.

سر زيادة الانتقال في المتغيرات

وجدت دراسة جديدة أجرتها كلية الطب بجامعة جونز هوبكنز، أنه على الرغم من ارتباط نوعين مختلفين من SARS-CoV-2 بانتقال أعلى، فإن المرضى الذين يعانون من هذه المتغيرات لا يظهرون أي دليل على وجود حمولات فيروسية أعلى في الجهاز التنفسي العلوي لديهم مقارنة بمجموعة التحكم.، وفق موقع timesnownews

قام الباحثون بالتحقيق في B.1.1.7 ، المتغير الذي تم تحديده لأول مرة في المملكة المتحدة ، و B.1.351 ، المتغير الذي تم تحديده لأول مرة في جنوب إفريقيا، لتقييم ما إذا كان المرضى قد أظهروا حمولات فيروسية أعلى، وبالتالي زيادة التساقط والانتقال.

هل هناك حاجة إلى جرعة معززة للقاح كورونا

يتساءل الكثيرون عما إذا كانت جرعتا اللقاح كافية لمحاربة الفيروس القاتل، ومع ذلك، يحاول العلماء والأطباء حاليًا معرفة ما إذا كانت اللقاحات المعززة لـ كوفيد مطلوبة للأشخاص الذين تلقوا تطعيمهم بالكامل وحصلوا على جرعتين، وفقا لموقع timesofindia.

اللقاح المعزز هو إعطاء جرعة إضافية، يُعطى للأشخاص الذين تلقوا بالفعل جرعة مبكرة، هذا لإعادة تعريض جهاز المناعة لدى الشخص لمولد الضد المناعي، والذي يمكن أن يفقد ذاكرته (بعد الجرعة السابقة) على مدى فترة من الزمن.

وعندما يتعلق الأمر بـ كورونا، فإن شرط الحصول على جرعة معززة لا يزال قيد المناقشة، كما أن فعالية اللقاحات المعززة وما إذا كنا بحاجة إليها تتطلب تحقيقًا وأدلة مناسبة.

"لو عندك اشتباه كورونا".. هل يجب أن تتلقى التطعيم ضد كوفيد-19

هل يجب أن تحصل على التطعيم إذا ظهرت عليك أعراض تشبه أعراض البرد وتشك أنه اشتباه في الإصابة بكورونا؟.. هذا ما يستعرضه موقع timesofindia.

يمكن أن يكون البرد والسعال أو مجرد صداع مزمن مؤشرات على COVID لأن العدوى تحمل الكثير من الأعراض المشابهة في طبيعتها لأمراض الجهاز التنفسي، في مثل هذه الحالة، إذا اشتبه شخص ما في COVID-19 في وقت قريب من التطعيم، فإن الأفضل هو الانتظار لفترة من الوقت، وإجراء الاختبار، ثم اتخاذ قرار بشأن الإجراء التالي.