بصور جديدة.. أسما شريف منير وأنتيكا يردان على حقيقة ارتباطهما

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

خلال الساعات الماضية وتحديدًا بعدما نشرت الإعلامية أسما شريف منير عددا من الصور التي تجمعها بالمصور الشهير «أنتيكا» عبر حسابها الرسمي على تطبيق تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، خلال تواجدهما سويًا في إحدى المدن الساحلية، تفاعل المتابعون في التعليقات حول ارتباطهما.

ونشرت «أسما» مجموعة من الصور الجديدة التي تجمعها بـ«أنتيكا» معلقة عليها: «تنوية عشان الناس اللطيفة، نقولها تاني ومرة أخيرة، أنتيكا أخويا الصغير بلاش تجويد، أوعدكم لما ارتبط هعرفكم، أصلي أكيد هكون فرحانة ساعتها وهحب إنكم تفرحولي مش هخبي، إيه الألوان الجامدة دي، صيف كما قال الكتاب».

وعلق عليها «أنتيكا»: «ست الكل وأختي الكبيرة وبطلة الجمهورية في الروقان»، وردت عليه «أسما»: «أجدع الناس اللي في حياتي، حبيبي يا تيكا».

وكان من بين التعليقات التي تلقتها أسما شريف منير على الصور التي جمعتها بـ«أنتيكا»: «الله، أنا شايفة الخطوبة من بعيد أهو».

تفاصيل طلاق أسما شريف منير من الفنان محمود حجازي

ومنذ ما يزيد عن شهر كانت أعلنت الإعلامية أسما شريف منير انفصالها عن زوجها الفنان محمود حجازي، إذ نشرت منشورا لها عبر موقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» لتوضح من خلاله أنها انفصلت عنه لأسباب شخصية لا تريد التحدث عنها.

وقبل عدة أيام نشرت الإعلامية أسما شريف منير منشورا لها، لتوضح من خلاله أن العلاقة بينها وبين طليقها الأول ووالد ابنتها علاقة صداقة قوية، إذ تجمع بينهما ابنتهما لآخر العمر، لافتة إلى أن كلاهما حريص على توفير أجواء أسرية صحية لابنتهما.