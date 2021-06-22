هدى المفتي لـ ضحايا التحرش: «مش هغير مبادئي حتى لو المذنب كان قريب مني»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أكدت الفنانة الشابة هدى المفتي، رفضها للتحرش ودعمها لضحايا التحرش الجنسي، والفتيات اللائي يتعرضن للمضايقات، دون أن توضح عن ماذا تتحدث.

ونشرت «المفتي» عبر خاصية القصص المصورة لحسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» قائلة: «أي شخص محتاج يستوعب مواقف حصلت قبل ما يكتب أي حاجة، أنا موقفي معروف ضد التحرش وعمري ما أغير مبادئي حتى لو المذنب كان شخص قريب مني، أنا ضد التحرش وأي فعل بالتعدي على شخص آخر، حتى لو بنظرة ممكن تجرحه أو أي فعل غصب أنا ضده تمامًا».

وتابعت الفنانة الشابة: «ولأي ضحية أنا آسفة إنك حسيتي أو حسيت بده، وأنا مصدقة وعمري ما هشكك، أنا بدعم أي ضحية دايمًا»، وكانت قبل أيام قليلة، شاركت في الهاشتاج الذي تداول عبر صفحات «السوشيال ميديا»: «التحرش جريمة»، وشارك به أيضًا عدد من الفنانات منهم تارا عماد وأسماء جلال ومايان السيد.

فتيات يكشفن تعرضهن للتحرش من مصور شاب

ويأتي ذلك بعدما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي قبل أيام أيضًا شهادات لفتيات عن تعرضهن للتحرش، من قبل مصور شاب لنجوم الراب في مصر، وأنه يطلب منهم صورا عارية، والتحرش بهم جسديًا ولفظيًا، وفي المقابل أعلن مغنى الراب «مروان بابلو» مقاطعته لهذا المصور: «مصدوم من الأخبار الحاصلة من امبارح وأنا فعلا اشتغلت معاه كذا مرة، وكنت من أوائل الناس اللي اشتغل معاهم إذا مكنتش أولهم، أرجو إنه ميستخدمش صوري تاني وأنا موقفي معروف ضد التحرش والمتحرشين، وهو الرفض التام للنوعية دي من الرجالة».

وعلق مغنى الراب مروان موسى عبر «إنستجرام» قائلا:«وصلتني أخبار إن مصور كان شغال معايا كتير في الفترة الأخيرة متهم بالتحرش لأكتر من بنت، الشخص ده قريب مني ومن فريقي، ولما سمعنا القصص وشوفنا السكرين شوتس اتصدمنا لأننا ماشوفناش منه الجانب ده، بالنسبة لي التعامل مع البنات بالشكل ده حاجة غير مقبولة، فأناعن نفسي قررت ألغي كل الأعمال القادمة مع الشخص ده».