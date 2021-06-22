«وفاء عامر» تحتفل بتخرج نجلها «عمر» من الثانوية التراثية «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عبرت الفنانة وفاء عامر، عن فرحتها بتخرج نجلها «عمر محمد فوزي» من المدرسة الثانوية للتراث من خلال مشاركتها مقطع فيديو من حفل تخرجه، حيث شاركته مع جمهورها ومتابعيها على حسابها الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وخلال المقطع الذي شاركته الفنانة وفاء عامر ظهر ابنها «عمر» وهو يتسلم شهادة تخرجه من المدرسة بينما أرفقت وفاء رسالة تهنئة له قائلة: «الحمد لله حمدًا كبيرًا مُباركا فيه، تخرج عمر محمد فوزي، شكرًا مدرسة التراث الثانوية».

وتلقت «وفاء عامر» رسائل التهنئة بعد تخرج نجلها من صديقاتها في الوسط الفني، وحرصت صديقتها الفنانة «ريم البارودي» على توجيه التهنئة لها بتعليقها:«ألف مبروك ياحبيبتي ربنا يفرح قلبك، ودائمًا تفرحي به وتشوفيه أحسن الخلق»، كما كتبت الفنانة «رانيا يوسف» تعليقًا: «مبروووووك يا حبيبتي».

وكانت أخر أعمال وفاء عامر الفنية مسلسل «لحم غزال» الذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني المنقضي 2021 وتدور أحداثه في طابع اجتماعي داخل إحدى الحارات الشعبية التي تشهد صراعات مع الحياة التى تمر بها الأسر المصرية، وجسدت دور «غزال» وهي سيدة من بيئة راقية، تبحث عن ابنها الذي أدمن المخدرات.

ومسلسل «لحم غزال» الذي عُرض على شاشات التلفزيون خلال شهر رمضان المنقضي بطولة النجمة غادة عبد الرازق، مع عدد كبير من الفنانين أبرزهم وفاء عامر، عمرو عبد الجليل، شريف سلامة، مي سليم، محمد شاهين، خالد كمال، أشرف عبد الغفور، أحمد خليل، رحاب الجمل، من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.

وخلال الفترة الماضية حرص عدد من نجوم الوسط الفني على الاحتفال بتخرج أبنائهم فقد سبق واحتفت المطربة أنغام من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» من خلال صورة لها مع أولادها بمناسبة تخرج ابنها الأكبر «عمر» في حضور نجلها الأخر «عبد الرحمن».

ومن ناحية أخرى تستعد وفاء عامر لخوض تجربة فنية جديدة بمسلسل «حلم» الذى سيعرض خارج الموسم الرمضاني المقبل، حيث تدور أحداث العمل في إطار 45 حلقة.